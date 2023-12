Premier-League-Gigant will Stuttgart-Torjäger Guirassy holen

Nach seinem Rekordauftakt in der Bundesliga mit 14 Toren nach nur acht Spieltagen stand Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart bereits im Fokus des ein oder anderen Scouts. Laut „The Guardian“ ist auch Premier-League-Gigant Manchester United an einer Verpflichtung des 27-Jährigen interessiert.

Auch wenn eine Verletzung den Mittelstürmer zuletzt ausgebremst hat, konnte er seine Torquote in Stuttgart weiter ausbauen. Er zog sich „eine kleine Muskelverletzung im linken hinteren Oberschenkel“ zu, teilten der Verein mit. Nun ist er zurück auf dem Platz und traf zum 15. Mal (nach nur zehn Einsätzen).

Konkurrenz fördern: Ten Hag will Hojlund Druck machen

In Manchester plane Trainer Erik ten Hag bei einer Verpflichtung mit Guirassy in der Spitze, als Konkurrenz für den bisher eher glücklosen Rasmus Hojlund. Dieser ist in der Liga bislang torlos, traf dafür in der Champions League in fünf Partien fünf Mal.