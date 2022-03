„Schlag ins Gesicht”: Deutschlands beste Torjägerin am Boden

Verletzungs-Drama um einen DFB-Shooting-Star: Turbine Potsdam muss monatelang auf Top-Angreiferin Selina Cerci verzichten. Die 21-Jährige erlitt im Spiel gegen die SGS Essen eine Verletzung des vorderen Kreuzbandes. Per Instagram wendet sich die Neu-Nationalspielerin an ihre Fans.

„Selina wird bis zum Ende der Saison nicht mehr einsatzfähig sein“, teilte Teamarzt Torsten Gierschen mit.

Turbine Potsdam: Selina Cerci fällt mit Kreuzbandverletzung aus

Mit 13 Treffern führt Cerci derzeit die Torschützenliste der Liga an, ihr Ausfall trifft den Klub daher schwer. In der Tabelle liegt der ehemalige Meister mit 30 Punkten knapp hinter den Champions-League-Rängen auf Platz 5.

Nun meldete sich die gebürtige Kielerin per Instagram an ihre Fans. Sie bezeichnete ihre Situation als „surreal“ und als „schlechten Traum“. Die schreckliche Diagnose setzte ihr sehr zu. Cerci schrieb: „Es war ein Schlag ins Gesicht und ein tiefer Schmerz in meinem Herzen!“

Selina Cerci ist beste Torschützin der Bundesliga

Dennoch scheint Cerci nicht den Kopf in den Sand stecken zu wollen und ergänzte: „Aber ich kann es nicht ändern, es ist wie es ist. Ich muss mit der Situation klar kommen und sie akzeptieren. Ich muss auch wenn es mir jetzt noch schwer fällt , nach vorne blicken und jetzt schon das beste draus machen!“

Selina Cerci wird mit Kreuzbandverletzung bis zum Ende der Saison ausfallen.

Weiter versprach Sie ihren Fans die kommenden „Reise“ zu dokumentieren. Sie wolle weiterhin ein Vorbild sein: „Ich möchte auch wenn ich es niemanden wünsche, ein Vorbild sein. Wo man sagen kann, sie hat es auch geschafft – warum ich nicht auch!“, so Cerci.

Im Februar wurde die 21-Jährige erstmalig für die A-Nationalmannschaft nominiert und debütierte direkt. (sid/fe)