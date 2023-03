Polizei muss eingreifen: Rassismus-Eklat um Marokkos Fußballer

Ein Rassismus-Eklat um die marokkanische Nationalmannschaft in einem Madrider Hotel hat in Spanien und Marokko gleichermaßen für Aufregung gesorgt. Die Polizei verhaftete in der Nacht zu Montag im Teamquartier der Marokkaner einen Angestellten des Hauses, der Bilder der Hotelgäste im Speisesaal auf seinem Instagram-Kanal hochgeladen und mit fremdenfeindlichen Kommentaren versehen haben soll.

Medienberichten zufolge habe er dort unter anderem geschrieben, er „scheiße“ auf den muslimischen Fasten-Monat Ramadan. Außerdem soll er das Essen für das Team als „Ramadan-Mist“ beleidigt haben.

Täter löscht fremdenfeindliches Posting bei Instagram

Kurz vor seiner Festnahme durch die Ermittler, die von der Hotelleitung gerufen worden waren, hatte der 27-Jährige seine Postings gelöscht und sich entschuldigt.

Marokko spielt am Dienstag in Madrid gegen Peru. Im Dezember waren die Marokkaner in Katar als erste afrikanische Mannschaft ins Halbfinale eines WM-Turniers eingezogen. (sid/tie)