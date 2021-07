Pokal-Überraschung in Italien: CR7 und Co. geschlagen – doch jetzt droht Neapel Ärger

Szenen wie diese sollten eigentlich unbedingt vermieden werden. Doch im Freudenrausch über den Pokalsieg des SSC Neapel gegen Juventus Turin feierten massenweise Fans in der süditalienischen Stadt, als hätte es Corona und mehr als 34 000 Tote in Italien nie gegeben. Ein Pokaltriumph mit bitterem Beigeschmack.

Trainer Gennaro Gattuso, der nach dem Spiel sichtlich gerührt wirkte, hatte den Neapolitanern am Mittwochabend zu ihrem sechsten Pokal-Sieg verholfen. Erst Anfang des Monats hatte der Weltmeister von 2006 seine Schwester Francesca verloren, sie verstarb an einer seltenen Krankheit.

Mit einem 4:2-Sieg im Elfmeterschießen gegen Juventus Turin und Cristiano Ronaldo führte er jetzt Napoli zum Pokalsieg. Der erste Titel nach der mehr als drei Monate langen Corona-Auszeit in Italien wurde wegen mangelnde sozialer Distanz aber gleich wieder zum Streitfall.

WHO-Sprecher kritisiert Neapel

Von einem „unglücklichen“ Schauspiel sprach Ranieri Guerra von der Weltgesundheitsorganisation WHO am Donnerstag im Sender Rai. „Es tut weh, solche Bilder zu sehen.“ Man könne von Glück reden, dass die Feier in Neapel und nicht in Norditalien stattgefunden habe. Dort grassierte das Virus im Gegensatz zum Süden sehr stark.

Champions-League-Spiel Schuld an Corona-Ausbreitung?

Als ein Grund für die dramatische Ausbreitung des Virus in Norditalien gilt auch das Fußballspiel Atalanta Bergamo gegen Valencia, nach dem zehntausende Fans aus Bergamo die ganze Nacht gefeiert hatten. Bergamo war danach einer der Hotspots in der Krise. Die Serie A geht nach der langen Corona-Pause am Samstag weiter.