Pokal-Sensation! Ex-St. Pauli-Trainer wirft Werder Bremen raus

Die Sensation ist perfekt! Der SV Werder Bremen ist in der 1. Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten Viktoria Köln gescheitert. Unter der Leitung des früheren St. Pauli-Trainers Olaf Janßen besiegte der Außenseiter den Bundesligisten aus Bremen mit 3:2 (0:1) – und bejubelte den Siegtreffer in der vierten Minute der Nachspielzeit.

Werder verspielte eine Woche vor dem Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern München gleich zwei Führungen gegen den ambitioniert auftretenden Drittligisten, der bereits nach elf Minuten in Überzahl geraten war. Bremens Innenverteidiger Amos Pieper sah die Rote Karte, weil er den durchstartenden Stürmer Luca Marseiler zu Fall gebracht und damit eine klare Torchance verhindert hatte.

Donny Bogicevic traf zum Sieg für Köln gegen Bremen

In Unterzahl brachten Marvin Ducksch (43.) und Niclas Füllkrug (77./Foulelfmeter) den Favoriten zweimal in Führung. Doch David Philipp (72./79.), früher bei Werder in der Jugend aktiv, und Donny Bogicevic (90.+4) schossen den Underdog erstmals seit der Saison 2015/16 wieder in die zweite Runde. Nach seinem Treffer in der vierten Minute der Nachspielzeit wurde das Spiel nicht mehr angepfiffen.

Bei den Bremern fehlte indes Ilia Gruev im Kader – nach Informationen der „Deichstube“ möglicherweise wegen eines bevorstehenden Wechsels. Werder musste sich bereits zum sechsten Mal seit der Saison 2011/12 in der ersten Pokalrunde verabschieden und ist jetzt mit elf Erstrunden-Niederlagen als Erstligist gegen einen unterklassigen Klub alleiniger negativer Rekordhalter. Am Freitag (20.30 Uhr) geht es direkt als nächstes gegen Rekordmeister Bayern München.