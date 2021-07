Pokal-Sensation: Englischer Sechstligist feiert Kabinen-Party mit Adele

Sie schießen gut und sie singen … auch: Der englische Sechstligist Chorley FC hat nach einem historischen Pokalerfolg mit einem amüsanten Gesangs-Video seine Fans begeistert.

Nach dem 2:0-Sieg im FA Cup gegen ein Nachwuchsteam des Zweitligisten Derby County stimmten die glücklichen Spieler und Betreuer am Samstag den Hit „Someone Like You“ der britischen Sängerin Adele an.

Die Spieler des Sechstligisten Chorley FC feiern ihren Pokal-Triumph gegen den Zweitliga-Klub und Ex-Meister Derby County imago images/Pro Sports Images Foto:

Pokal-Sensation: Chorley wirft Derby raus – und singt Adele-Song



Eine Zeile in der ersten Strophe des Songs lautet „I heard that your dreams came true“ – Ich habe gehört, dass deine Träume wahr geworden sind. Es ist das erste Mal in der 138-jährigen Vereinsgeschichte, dass der Klub aus Lancashire die vierte Runde des FA Cups erreicht und unter den letzten 32 Teams steht.

Nun freuen sich die „Magpies“, die in der sechstklassigen National League North den zehnten Tabellenplatz belegen, auf die Auslosung der nächsten Runde am Montag.

Adele weiß Bescheid: Noch ein Sieg, und der Chorley FC steht in Runde fünf imago images / Runway Manhattan Foto:

Immerhin winkt ein Spiel gegen Meister Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp. Dann würde es Klopp mit Jamie Vermiglio zu tun bekommen, der neben seinem Job als Chorley-Coach Schulleiter einer Grundschule ist.

Im Victory Park trafen Connor Hall (10.) und Mike Calveley (84.) für die Gastgeber. Chorley profitierte auch davon, dass Derby County nicht mit seiner ersten Mannschaft antreten konnte. Wegen mehrerer Corona-Infektionen im Verein befinden sich der Großteil des Teams und Trainer Wayne Rooney derzeit in der Selbstisolation. Derby musste die FA-Cup-Partie in Chorley deshalb überwiegend mit Spielern der U23 und U18 bestreiten.

Das könnte Sie auch interessieren: So leidet Englands Stürmer-Legende Wayne Rooney als Spielertrainer von Derby County

Die Entscheidung: Mike Calveley trifft im Fallen zum 2:0-Endstand imago images/PA Images Foto:

Das trübte die Freude bei Chorley nicht. „Dieser Erfolg ist fantastisch für den Verein, er wird uns finanziell lange über Wasser halten“, jubelte Torschütze Hall, der sich im Spiel eine Knieverletzung zuzog: „Im Moment weiß ich noch gar nicht, wie schlimm es ist, dafür habe ich noch zu viel Adrenalin. Mal sehen, wie’s morgen aussieht.“

Da könnte die größte Gefahr aber durch Heiserkeit (zu viel Adele) oder Kater (zu viel Ale) drohen.