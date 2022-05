Mit Strohhut im Bierkönig: Frankfurts Glasner feiert Euro-League-Sieg auf Malle

Nach dem Europa-League-Triumph der Eintracht hört das Feiern offenbar gar nicht mehr auf. Trainer Oliver Glasner flog nach Mallorca, um dort mit seinem Trainer-Team die nochmal ordentlich Party zu machen. Im Bierkönig wurde er zum Feierbiest.

Oliver Glasner hatte bereits nach dem Gewinn der Europa League am vergangenen Mittwoch verkündet, dass er „auch einmal die Sau rauslassen“ möchte. Gesagt, getan. Nach den Feierlichkeiten in Frankfurt am Donnerstag und Freitag ging es für den Österreicher auf die Balearen-Insel Mallorca.

Dort feierte er, wie auf einem Video bei Twitter zusehen ist, mit Strohhut, Sonnenbrille, Frankfurt-Trikot und den zahlreich anwesenden Eintracht-Fans im berühmten Bierkönig und stimmte Fangesänge wie „Eintracht Frankfurt Ole“ an.

Oliver Glasner geht auf Malle mal so richtig ab. Ihr könnt mir sagen was ihr wollt, aber er ist der geilste Trainer aller Zeiten!❤️ pic.twitter.com/fowHtM270L — EUROPAPOKALSIEGER SGE (@eintr8ffm1899_) May 21, 2022

Die Idee, die Party nach Malle zu verlegen, kam jedoch nicht von Glasner, erklärte der Österreicher der „Bild am Sonntag“: „Ich habe mich von meinen Co-Trainern auf dem Rückweg von Sevilla zu der Reise nach Mallorca überreden lassen. Weil ich eigentlich schon nach dem Finale richtig kaputt war.“

Während die Trainer also auf Mallorca „großen Spaß“ hatten, feierten die Spieler übrigens auf Ibiza.