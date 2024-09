Plötzlicher Tod mit 39 Jahren: Ex-Nationalspieler Bamba gestorben

Der frühere ivorische Fußball-Nationalspieler Sol Bamba ist überraschend im Alter von 39 Jahren gestorben. Dies teilte der türkische Zweitligist Adanaspor, bei dem er zuletzt als Technischer Direktor aktiv war, mit: Bamba sei am Freitag „vor dem Spiel gegen Manisa FK erkrankt“ und habe dann im dortigen Universitätskrankenhaus „leider den Kampf um sein Leben verloren“. Zur Todesursache gibt es keine Angaben.

2021, als der Verteidiger bei Cardiff City unter Vertrag gestanden hatte, war bei ihm Krebs diagnostiziert worden. Doch nach einer Chemotherapie wurde er für krebsfrei erklärt und setzte seine aktive Karriere noch bis 2022 beim FC Middlesbrough fort.

Der in Frankreich geborene Bamba lief darüber hinaus in seiner Karriere unter anderem noch für US Palermo, Hibernian FC und Leicester City auf, bei Leeds United war er Kapitän. Insgesamt absolvierte er 239 Spiele in den ersten beiden englischen Ligen und trug 46 Mal das Trikot der Nationalmannschaft der Elfenbeinküste. (sid/lmm)