Plötzlich Schiri! Warum zwei Bundesliga-Stars bald in der Bezirksliga pfeifen

Seitenwechsel für zwei Bundesliga-Profis: Anton Stach vom FSV Mainz 05 und Nils Petersen vom SC Freiburg werden am 25. März im rheinhessischen Nierstein als Schiedsrichter eine Partie in der Bezirksliga leiten. Bundesliga-Referee Deniz Aytekin unterstützt das Duo von der Seitenlinie aus. Die Aktion findet am Tag des Länderspiels zwischen der deutschen Nationalmannschaft und Peru (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz statt.

Wie zunächst die Allgemeine Zeitung Mainz berichtete, pfeifen Nationalspieler Stach und Ex-Nationalstürmer Petersen je eine Halbzeit des Pflichtspiels zwischen dem VfR Nierstein und dem TSV Mommenheim (15.00 Uhr). Der frühere FIFA-Schiedsrichter Aytekin soll per Headset mit den beiden verbunden sein.

DFB will Werbung fürs Referee-Amt machen

Mit der Aktion will der Deutsche Fußball-Bund (DFB) Werbung für das Schiedsrichter-Amt machen. Bei einer Pressekonferenz am kommenden Montag will der Verband Details zu weiteren Auftritten von Profis als Unparteiische bekannt geben.

Neben allgemeinen Nachwuchssorgen kämpft der DFB auch gegen die zunehmende Zahl von Spielabbrüchen aufgrund von Gewalt gegen Schiedsrichter. (sid/tie)