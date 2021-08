Pleiten, Pech und Pannen: Real von der Rolle beim Elfmeter-Rekord in Valencia

Geschichtsträchtiger Abend am Sonntag in Valencia, leider quasi ohne Augenzeugen vor Ort. Im ebenso legendären wie leeren Mestalla kassierte Real Madrid eine 1:4-Klatsche und verursachte dabei erstmals überhaupt in der Liga-Historie drei Elfmeter.

Eine halbe Stunde lang lief alles normal. Die Königlichen hatten alles unter Kontrolle, führten durch Benzema (23.), doch dann ging es mit einem Vazquez-Handspiel los (30.). Soler scheiterte an Keeper Courtois, den Nachschuss versenkte Musah. Ein schöner Aufwärmer für das, was noch kommen sollte.

Erster Strafstoß muss wiederholt werden, Soler verwandelt



Denn zunächst musste der Strafstoß wiederholt werden (Musah war zu früh in den Strafraum gelaufen), Soler verwandelte zum Ausgleich (35.). Noch vor dem Wechsel unterlief Varane ein Eigentor zum 2:1 für den FC Valencia, nach der Pause bekam das Ganze dann endgültig komödiantische Züge.

Foul Marcelo, Hand Ramos: Reals Elfmeter-Desaster nimmt seinen Lauf



Zunächst säbelte Marcelo den einschussbereiten Gomez von den Beinen, Strafstoß Nummer zwei, Tor Nummer zwei für Soler (53.). Und dann verewigte sich Referee Jesus Gil Manzano endgültig in den LaLiga-Annalen, als Ramos ein Slapstick-gleiches Handspiel unterlief. Wieder Elfer, wieder völlig unstrittig, wieder Soler, wieder Tor (63.).

Zu guter letzt verletzt sich auch noch Reals Karim Benzema



Dass sich dann auch noch Benzema verletzte und gegen Toni Kroos ausgewechselt werden musste, machte den Pleiten, Pech und Pannen-Abend für Real endgültig perfekt.