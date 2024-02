Pleite-Klub Barça muss heftige Millionenstrafe zahlen

Den FC Barcelona drücken Schulden in Milliardenhöhe. Nun kommt noch eine Geldstrafe hinzu.

Das angeschlagene Barca muss erneut einen finanziellen Rückschlag hinnehmen. Wegen unkorrekter Steuererklärungen in den Jahren 2012 bis 2015 muss der Klub insgesamt knapp 23 Millionen Euro zahlen, wie der Staatsgerichtshof am Freitag in Madrid mitteilte.

Es handele sich um Nachzahlungen und Geldstrafen im Zusammenhang mit Vergütungen für Berater und Spielervermittler in diesen Jahren, hieß es. Der Staatsgerichtshof wies damit einen Einspruch der Katalanen gegen ein Urteil des Zentralen Wirtschaftlichen Verwaltungsgerichts von 2020 zurück.

Gerichtsurteil stößt in Barcelona auf Unverständnis

Der Verein teilte unterdessen mit, man werde eine erneute Berufung diesmal vor dem Obersten Gericht Spaniens einlegen. Barça äußerte sich „erstaunt“, dass „der Staatsgerichtshof die jüngste Rechtsprechung des Obersten Gerichts zu diesem Thema nicht berücksichtigt hat, von der andere Fußballvereine in jüngsten Urteilen zur selben Problematik profitieren konnten“, hieß es vom Klub. Aus dem neuen Urteil ergebe sich vorerst keine Zahlungsverpflichtung.

Der traditionsreiche Klub aus dem Nordosten Spaniens, bei dem unter anderem die deutschen Nationalspieler Marc-André ter Stegen und Ilkay Gündogan unter Vertrag stehen, hat nach jüngsten Angaben Schulden in Höhe von rund vier Milliarden Euro. (dpa/vh)