Platz 1 bis 4: Für Frankfurt ist in der Champions League noch alles drin

Mit dem 2:1-Sieg über Olympique Marseille hat Eintracht Frankfurt die Chance aufs Weiterkommen in der Champions League gewahrt. Von Platz eins bis vier ist am letzten Spieltag noch alles möglich.

Am kommenden Dienstag (21 Uhr) drohen beim Gastspiel bei Sporting Lissabon komplizierte Rechenspiele. Zeitgleich empfängt Olympique Marseille den englischen Topklub Tottenham Hotspur.

„Jetzt gibt es nur ein Ziel. Es ist alles möglich“, sagte Glasner, der sich nach dem ersten Champions-League-Heimsieg der Vereinsgeschichte „wahnsinnig stolz“ zeigte, Trainer einer „solch charakterstarken Truppe“ zu sein.

Die Ausgangslage in Gruppe D:

Tottenham Hotspur – 8 Punkte, 6:5 Tore

Sporting Lissabon – 7 Punkte, 7:7 Tore

Eintracht Frankfurt – 7 Punkte, 5:7 Tore

Olympique Marseille – 6 Punkte, 7:6 Tore

Die Konstellationen in Gruppe D:

Eintracht Frankfurt kommt als Gruppenerster weiter…

…bei einem eigenen Sieg in Lissabon, wenn Tottenham nicht in Marseille gewinnt.

Eintracht Frankfurt kommt als Gruppenzweiter weiter…

…bei einem eigenen Sieg in Lissabon, wenn Tottenham in Marseille gewinnt. In diesem Fall würden die Engländer die Gruppe vor der Eintracht gewinnen, Sporting wäre Dritter.

Kehrt die Eintracht in die Europa League zurück?

Eintracht Frankfurt geht als Gruppendritter in die Europa League…

…bei einem eigenen Remis in Lissabon, wenn Marseille nicht gegen Tottenham gewinnt.

…bei einer eigenen Niederlage in Lissabon, wenn Marseille nicht gegen Tottenham gewinnt. Verliert die Eintracht bei einem gleichzeitigen Remis von Marseille, hätten beide sieben Punkte. Frankfurt hat aber den direkten Vergleich gewonnen.

Eintracht Frankfurt scheidet als Gruppenletzter aus…

…bei einem eigenen Remis in Lissabon, wenn Marseille gegen Tottenham gewinnt. Dann wäre Marseille mit neun Zählern Gruppensieger und die Eintracht im Dreiervergleich der drei Teams mit acht Punkten Letzter.

…bei einer eigenen Niederlage in Lissabon, wenn Marseille gegen Tottenham gewinnt. In diesem Fall wären Sporting als Erster und Marseille als Zweiter weiter. Tottenham zöge als Dritter in die Europa League ein, Frankfurt wäre raus.

„Wir werden gewinnen und ins Achtelfinale einziehen“, kündigte Sportvorstand Markus Krösche an. „Endspiele“, betonte auch Nationaltorhüter Kevin Trapp, „können wir“. Die Eintracht will wieder für Furore sagen – egal in welchem Wettbewerb. (dpa/dhe)