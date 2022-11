Pikant! Max Kruse verrät Lieblingsstellung beim Sex

Bei Wolfsburg suspendiert, in den Medien trotzdem in aller Munde. In seiner Youtube-Serie „Die Kruses“ verrät der Ex-DFB-Star nun pikante Details – und die überraschen selbst seine Frau.

Bei einem „Ekelshot-Quiz“ verriet Kruse seine Lieblingssexstellung: „69! Nur weil du das nicht mit mir machst, heißt es nicht, dass ich das nicht mag“, erzählte Kruse seiner Ehefrau Dilara ganz ungeniert.

Dilara Kruse war von dieser Aussage sehr verwundert. Sie dachte an eine andere Stellung: „Ich weiß nicht, wie das heißt, da wo die Frau oben ist…“. „Du meinst die Reiterstellung. Das habe ich tatsächlich auch zuerst gesagt, dann aber noch mal geändert“, entgegnete Ehemann Max Kruse direkt.

Kruse schon oft schlüpfrig unterwegs

Schlüpfrige Themen sind bei den Kruses keine Seltenheit. Zusammen besuchten sie schon die Erotik-Messe Venus. Dabei erklärte Kruse seiner Frau einige Sexspielzeuge.

Weitere pikante Details verriet Kruse im WM-Podcast von Oliver Pocher. Angesprochen auf die Weltmeistermannschaft von 2014 verriet der suspendierte Wolfsburger dem Comedian: „Ich kann dir exklusiv sagen, dass bestimmt der eine oder andere in der Mannschaft zwei oder drei Freundinnen zu der Zeit hatte“. Namen wollte er nicht nennen. (dhe)