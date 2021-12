An Heiligabend ließen wieder einige Fußball-Stars die Fans über ihre Social-Media-Kanäle am Weihnachtsfest teilhaben. PSG-Star Julian Draxler hat es dabei mit der Photoshop-Bearbeitung offenbar nicht ganz so genau genommen.

Auf Instagram postete der deutsche Nationalspieler (56 Länderspiele) ein Bild, das sich und seine Freundin Sethanie Taing glücklich vor einem Weihnachtsbaum posierend zeigt.

Julian Draxler: Foto-Panne auf Instagram sorgt für Erheiterung

Soweit nichts Ungewöhnliches. Erst bei genauerem Hinschauen fällt auf: Der Weihnachtsbaum des Pärchens steht im Badezimmer!

Neben einigen fragwürdigen Kommentaren bezüglich Taings Outfit reagierten zahlreiche Nutzer mit Humor. „Finde, das sieht so aus als wenn er ein Model als Begleitung für seinen Abiball engagiert hat“, schreibt beispielsweise der Nutzer „mnrlc97“.

Dieses Foto sorgt auf Instagram für Erheiterung.

Zudem sorgt die linke Hand von Draxler für Irritationen. Diese ist ein paar Zentimeter vom Körper seiner Freundin entfernt. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass hier nachträglich mit Photoshop ein wenig nachgeholfen wurde.