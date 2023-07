Der FC Bayern München soll laut eines Medienberichts an Real Madrids Mittelfeldspieler Aurélien Tchouaméni interessiert sein. Wie Sport1 am Dienstag schreibt, hat es bereits einen ersten Austausch mit der Spielerseite gegeben. Demnach hofft Trainer Thomas Tuchel weiterhin auf einen hochkarätigen Neuzugang für die Sechser-Position. Der Transfer von Verteidiger Min-Jae Kim zum Rekordmeister ist derweils bereits in trocken Tüchern.

Der französische Nationalspieler Tchouaméni war vor einem Jahr für 80 Millionen Euro von der AS Monaco zu Real gewechselt. In den wichtigen Spielen hatte Trainer Carlo Ancelotti aber meist anderen Mittelfeldakteuren von Beginn an das Vertrauen geschenkt. Zudem verpflichtete Real zuletzt auch noch den Ex-Dortmunder Jude Bellingham.

Tuchel wünscht sich ein weiteres Spielerprofil

Ob die Münchner tatsächlich einen weiteren Mittelfeldmann holen, scheint derzeit offen. Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte zuletzt im Trainingslager am Tegernsee betont, dass er den Rekordmeister auf der Sechs mit dem ablösefrei aus Leipzig gekommenen Konrad Laimer gut aufgestellt sehe. Tuchel dagegen wünscht sich noch ein anderes Spielerprofil auf dieser Position.

Auf der Innenverteidiger-Position sind die Bayern derweil fündig geworden. Die Münchner haben den Wechsel vom Min-Jae Kim bestätigt. Der Koreaner hatte zuvor sich vom italienischen Meister SSC Neapel verabschiedet.

„An meinen leidenschaftlichen Verein Neapel, Mister Spalletti, meine Teamkollegen, und vor allem an alle Neapel-Fans, ich möchte meinen Dank aussprechen“, sagte der südkoreanische Innenverteidiger am Dienstag in einem Video auf seinem Instagram-Kanal.

„Egal, wo ich sein werde oder wohin ich gehe, ich werde mich an Neapel erinnern und euch anfeuern. Danke“, sagte Kim weiter.

Kim kommt für 50 Millionen aus Neapel

Der 26 Jahre alte Nationalspieler kommt für die festgeschriebene Ablösesumme von 50 Millionen Euro nach München. Beim Rekordmeister beerbt der Innenverteidiger Lucas Hernandez, der für nahezu den gleichen Betrag zu Paris St. Germain transferiert wurde.

„Der FC Bayern ist der Traum eines jeden Fußballers“, sagte der Neue. Kim habe „eine tolle Entwicklung hingelegt“, sagte Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen. „Er beeindruckt mit seiner physischen Präsenz genauso wie mit seiner Mentalität und Schnelligkeit.“