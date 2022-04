Pep „der Beste der Welt“? Experte Hamann sieht drei andere Trainer vor ihm

Jürgen Klopp sparte vor dem Spitzenspiel seines FC Liverpool gegen Pep Guardiolas Manchester City nicht mit Lob für seinen Gegenüber an der Seitenlinie. Er sei sogar der beste Trainer der Welt, befand Klopp. Didi Hamann, Experte bei Sky und ehemals für beide Vereine am Ball, sieht Pep im Trainer-Ranking allerdings nicht an erster Stelle.

Hamann stellt in seiner Kolumne für die englische „Daily Mail“ aber zunächst klar, dass beide Trainer „Unglaubliches“ geleistet hätten und sich daran unabhängig vom Ausgang des Spitzenspiels am Sonntag (die beiden Teams trennten sich mit 2:2 voneinander) „nichts ändern“ würde. Er habe es nicht für möglich gehalten, dass zwei Teams diese „kompetetive“ Liga so dominieren können wie es City und Liverpool gerade tun.

Doch wenn es um die Einstufung der beiden Coaches geht, hebt Hamann einen der beiden deutlich hervor. „Ich wusste immer, dass Klopp ein herausragender Trainer ist.“ Den „Hype“ um den Spanier Guardiola verstehe Hamann hingegen nicht.

Hamann erklärt seine Präferenz für den deutschen Trainer unter anderem mit dem Spielermanagement. „So wie die Liverpooler Spieler über ihren Trainer sprechen, würden sie für ihn durch Wände rennen. Ich bin mir nicht sicher, ob Citys Spieler das auch für Pep tun würden“, so der 48-Jährige.

Dietmar Hamann: Mourinho und Ancelotti ebenfalls vor Pep

Doch Jürgen Klopp ist nicht der einzige Trainer, den Hamann höher einschätzt als den Katalanen, der nahezu jede Trophäe im Vereinsfußball schon mit seinen Teams gewinnen konnte. Denn auch Carlo Ancelotti (Real Madrid) und José Mourinho (AS Rom) ordnen sich in seinem Ranking vor Guardiola ein.

An Mourinho begeistert Hamann dabei, dass „The Special One“ die Champions League schon mit zwei verschiedenen Klubs gewinnen konnte und in vier verschiedenen Ligen Meister wurde. Das, was Ancelotti erreichte, ist für den TV-Experten sogar „unvergleichlich“. Ein möglicher Ligatitel mit Real in dieser Saison würde Ancelottis Stellenwert für Hamann noch steigern.