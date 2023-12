Peinlicher Wechsel-Patzer! Wie sich Augsburg in Bremen blamierte

Dass die Augsburger Super-Serie von sechs Spielen ohne Niederlage in Bremen riss, war schon hart genug für den FCA, die Art und Weise aber umso bitterer. Das 0:2 (0:1) an der Weser sorgte in der Entstehung für reichlich Trubel und für einen geknickten Trainer. Der zweite Bremer Treffer war ein Kuriosum.

In der 65. Minute stehen zwei Augsburger Spieler zur Einwechslung bereit (Beljo, Engels). Augsburgs Trainer Thorup ruft zwei Augsburger Spieler an die Seitenlinie, weil er denkt, das Spiel wäre unterbrochen. Falsch gedacht. Vor allem, weil Pedersen als Linksverteidiger fehlt. Bremen nutzt das eiskalt aus. Weiser flankt auf Ducksch – Tor.

Auch Hamann nahm Spielunterbrechung war

Ein peinlicher Wechselfehler, den Thorup nach dem Spiel auch zugab: „Ich werde keinem anderen die Schuld geben. Daraus muss ich oder müssen wir lernen, dass wir es besser machen.“ Linderung wird auch Sky-Experte Didi Hamann nicht bringen, der in der Analyse der Samstagskonferenz auch einen Pfiff des Schiedsrichters vernommen haben wollte.

Da in der ersten Halbzeit bereits Bremens Stark nach Ducksch-Ecke getroffen hatte, war der bittere Wechsel-Patzer die Entscheidung in einem insgesamt eher biederen Bundesliga-Spiel. Immerhin: Künftig wird Augsburgs Übungsleiter Thorup sichergehen, ob vor einem Wechsel das Spiel auch wirklich unterbrochen ist.