Peinlich-Elfer von Gonzalez: Freiburgs Sieg findet nicht mal Trainer Streich gerecht

Der SC Freiburg setzt seinen Höhenflug fort und besiegt den VfB Stuttgart mit 2:1 im Derby. Für den VfB eine ganz bittere Niederlage. 27 Torschüsse reichten nur für einen Treffer. Warum? Weil Freiburgs Schlussmann Florian Müller einen echten Sahnetag erwischte und Stuttgarts Nicolas Gonzalez wohl einen der schlechtesten Elfmeter der Saison schoss.

„Wenn das Spiel unentschieden ausgeht, ist es gerechter. Das war eine Willensleistung. Das Glück muss man sich dann auch mal erarbeiten“ erklärte Freiburgs Coach Christian Streich, der mit seiner Mannschaft von den letzten zehn Spielen nur eins (2:1 gegen Bayern) verloren hat. Kein Team in der Ersten Liga war in diesem Zeitpunkt erfolgreicher.

Gegen Stuttgart sorgten Ermedin Demirovic (14.) und Woo-Yeong Jeong (37.) für die Tore. Den Rest erledigte Torwart Müller (insgesamt zehn Paraden) und der Gegner aus Stuttgart.

Gonzalez' erster Fehlschuss vom Elfmeterpunkt

Silas Wamangituka (7.) hatte die Schwaben zunächst in Führung gebracht. Nach der doppelten Antwort der Freiburger hatte Nicolas Gonzalez kurz vor der Halbzeitpause die große Chance per Elfmeter zum 2:2 zu treffen. Der Argentinier (hatte bislang alle seine acht Elfmeter verwandelt) verzögerte beim Anlauf, wollte Torwart Müller ausgucken und schob ihm die Kugel schließlich genau in die Arme. Ein echter Witz-Elfmeter.

VfB Stuttgart holt nur einen Sieg aus sieben Spielen

Zum Lachen war es für die Stuttgarter letztlich nicht. Auch wenn in der zweiten Halbzeit nur noch auf das Tor der Freiburger gespielt wurde, blieb es bei dem Ergebnis. „Ich weiß nicht, wann ein Punkt mal mehr verdient gewesen wäre“, fragte sich VfB-Coach Pellegrino Matarazzo, der mit Stuttgart so langsam in einer Ergebnis-Krise steckt. Nur einen Sieg gab es aus den vergangenen sieben Spielen.