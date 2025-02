„Peinlich“: Bundesliga-Star prophezeit dem eigenen Team den Abstieg

Die TSG Hoffenheim präsentiert sich gegen Union Berlin desaströs. Der Trainer ist aber wohl nicht in Gefahr.

Trainer Christian Ilzer stapfte verloren über den Platz, nachdem seine Mannschaft auseinandergefallen war. Die Vereinsikone Andrej Kramaric versuchte verzweifelt, die wütenden und pfeifenden Fans mit entschuldigenden Gesten zu beruhigen. Die Szenen nach Abpfiff passten in ein Bild des Jammers, das die TSG Hoffenheim beim desaströsen 0:4 (0:1) gegen Union Berlin an diesem Nachmittag abgegeben hatte.

Marius Bülter: „So werden wir kein Spiel mehr gewinnen“

„So werden wir kein Spiel mehr gewinnen und absteigen. Am Ende haben wir uns aufgegeben, keine Gegenwehr geleistet, das war peinlich“, schimpfte TSG-Profi Marius Bülter am Sky-Mikrofon. Der Frage nach dem Trainer, dem nur drei Siege in 16 Pflichtspielen gelungen sind, wich er aus. „Wir arbeiten gut zusammen“, beteuerte Bülter. Sportchef Andreas Schicker versicherte trotz des „brutal energielosen“ Auftritts zudem: „Nur gemeinsam kommen wir da raus.“

Doch die TSG bleibt tief in der Krise. Benedict Hollerbach (24./87.), Neuzugang Marin Ljubicic (61.) mit seinem ersten Ballkontakt in der Bundesliga und Andrej Ilic (73.) trafen für die Berliner von Trainer Steffen Baumgart, die nunmehr sechs Punkte vor Hoffenheim liegen. Nach sechs Auswärtsniederlagen in Folge beendeten die Unioner ihre Pleitenserie – und verschärften die Lage bei den Kraichgauern, die einen desolaten Eindruck hinterließen.

TSG Hoffenheim musste auf acht Profis verzichten

Vor der Partie wiesen Union und die TSG die schwächsten Bilanzen des neuen Jahres auf. Beide Klubs holten jeweils nur vier Punkte. Das spiegelte sich in der Anfangsphase wider. Vor 20.023 Zuschauern in der Sinsheimer Arena war kaum etwas geboten. Lediglich Union-Angreifer Ivan Prtajin sorgte einmal für ein wenig Gefahr (14.).

Die ersatzgeschwächten Hoffenheimer, die ohne Nationaltorwart Oliver Baumann, Ihlas Bebou, Valentin Gendrey, Ozan Kabak, Grischa Prömel, Diadie Samassekou, Haris Tabakovic und Umut Tohumcu auskommen mussten, brachten in der Offensive so gut wie gar nichts zustande.

Hollerbach, Ljubicic und Ilic treffen für Union Berlin

Die Führung der Berliner durch Hollerbach fiel nicht überraschend. Während die Gäste immerhin bemüht waren, kam von der TSG viel zu wenig. Sogar ein zweiter Treffer der Köpenicker war mehrmals möglich. Die Vorstellung der Hoffenheimer war desaströs, nach 35 Minuten fingen die eigenen Fans an zu pfeifen.

Erst im Anschluss wurde es aus Sicht der Kraichgauer besser. In der 44. Minute vergab Andrej Kramaric die große Chance zum Ausgleich, kurz darauf konnte auch Adam Hlozek nicht vollstrecken (45.).

Zu Beginn des zweiten Durchgangs erhöhten die Gastgeber die Schlagzahl, Möglichkeiten sprangen dabei aber in den ersten zehn Minuten nicht heraus. Berlin setzte auf Konter. Nach einem verheerenden Fehlpass von TSG-Innenverteidiger Kevin Akpoguma schlug der kurz zuvor eingewechselte Kroate Ljubicic nach Vorarbeit von Woo-Yeong Jeong zu. Der ebenfalls eingewechselte Ilic sorgte für die Vorentscheidung. Nach dem 0:4 verließen viele TSG-Fans fluchtartig das Stadion. „Wir geben 90 Millionen aus und wo stehen wir? Wir sind Viertletzter, das kann nicht unser Anspruch sein“, sagte TSG-Profi Dennis Geiger. Dem war nichts hinzuzufügen. (sid/mp)