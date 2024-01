Paukenschlag! Star-Trainer Mourinho (60) nach Kontroversen gefeuert

Das Aus für den „Special One“: José Mourinho ist nicht mehr Trainer der AS Rom. Das gab der Tabellenneunte der italienischen Serie A überraschend am Dienstag bekannt. „Wir werden seine Amtszeit immer in guter Erinnerung behalten, aber wir glauben, dass im Interesse des Vereins ein sofortiger Wechsel notwendig ist“, sagten die Roma-Besitzer Dan und Ryan Friedkin in einer Mitteilung.

Mourinho hatte die AS Rom im Mai 2021 übernommen, der 60-Jährige gewann anschließend die Conference League und führte den Klub im Vorjahr ins Finale der Europa League. Der Portugiese sorgte aber auch immer wieder für Kontroversen, unter anderem wegen seines Umgangs mit Schiedsrichtern. Zudem lief es sportlich zuletzt nicht mehr wie gewünscht. Anfang Januar war bereits bekannt geworden, dass auch Sportdirektor Tiago Pinto zum Ende des Monats ausscheidet.

José Mourinho machte sich bei Chelsea einen Namen

Mourinho hatte sich einst als „the Special One“ beim FC Chelsea einen Namen gemacht. Doch zuletzt schien der Mann, der den FC Porto 2004 sensationell zum Triumph in der Champions League geführt hatte, nur mehr ein Auslaufmodell zu sein.

Sein Vertrag in Rom wäre im Sommer ausgelaufen, bei Tottenham Hotspur zuvor hatte Mourinho, der auch schon die Weltklubs Real Madrid, Manchester United oder Inter Mailand trainierte und stolze 26 Titel gewann, auch nur 17 Monate durchgehalten.

Am Dienstagmorgen stellte die AS Rom mit Daniele De Rossi direkt einen prominenten Nachfolger vor. Der 40-Jährige, Weltmeister 2006 mit Italien, ist gebürtiger Römer, Klub-Legende und spielte 17 Jahre lang ununterbrochen für den Verein. Nach dem Ende seiner Karriere war De Rossi zuletzt bis Februar 2023 als Trainer bei SPAL tätig gewesen. (jh/sid)