Neymar da Silva Santos Júnior, kurz Neymar Jr., gehört zu den besten, aber auch umstrittensten Spielern dieser Zeit. Die einen lieben den brasilianischen Techniker aufgrund seiner beeindruckenden Einzelaktionen, Dribblings und seines Trickreichtums, die anderen bringt er durch seine gelegentlichen Schauspiel-Einlagen und Provokationen auf die Palme. Doch nun denkt Neymar, mit 29 Jahren eigentlich im besten Fußballeralter, plötzlich ans Aufhören.

Darauf lassen seine Äußerungen in der DAZN-Dokumentation „Neymar and the Line of Kings“ schließen, die sich mit dem großen Druck beschäftigt, der als „Erbe Pelés“ auf dem Flügelstürmer lastet. Zunächst recht unspektakulär leitet der Offensivstar ein: „Ich glaube, das wird meine letzte WM.“

Neymar: Katar ist meine letzte WM

Diese Tendenz kommt zwar ebenfalls durchaus überraschend, eine Sensation ist sie aber keineswegs, wäre Neymar bei der folgenden Weltmeisterschaft 2026 doch bereits 34 Jahre alt. Ein Alter, in dem der heute 29-Jährige nicht der erste wäre, der seine Schuhe in der Nationalmannschaft an den Nagel hängt.

Richtig interessant wird es erst bei der darauffolgenden Aussage: „Ich glaube das, weil ich nicht weiß, ob ich noch die Stärke im Kopf habe, mich weiter mit Fußball zu beschäftigen.“ Die Neymar-Fans dürfte diese Aussage treffen wie ein Schlag, schließlich klingt hierbei alles danach, als würde der Ex-Barça-Akteur darüber nachdenken, nach der WM gar seine ganze Karriere zu beenden – ein absolut überraschender Entschluss, schließlich steht er mit Paris Saint-Germain bei einem absoluten Topklub unter Vertrag, kann dort seit diesem Sommer mit Kumpel Lionel Messi zusammenspielen und hat mit einem Champions League-Sieg in Paris sowie einem WM-Titel mit Brasilien noch einige hochkarätige Ziele.

PSG-Star Neymar: Psychische Belastung zu groß?

Eine mögliche Erklärung für Neymars Entschluss könnte die hohe psychische Belastung sein, unter der der 222-Millionen-Mann steht. Als mit Abstand teuerster Spieler aller Zeiten werden von ihm dauerhaft absolute Höchstleistungen erwartet, die ständige Kritik aufgrund seiner provokanten Spielweise, seiner Schauspielereien und der häufigen Verletzungen dürfte ihr Übriges tun. Im Januar erzählte Neymar dem Magazin „Gaffer“ vielsagend: „Ich werde die Leidenschaft für den Fußball nie verlieren, aber es gab Momente, in denen ich nicht mehr weiterspielen wollte.“ Und weiter: „Einmal war ich an dem Punkt, an dem ich mich gefragt habe, warum ich Fußball spielen sollte, wenn es den Leuten nicht gefällt.“

Das könnte Sie auch interessieren: Offene Worte: Messi fühlt sich ihn Paris „verloren“

Am Ende habe ihn einzig „die Liebe zum Fußball“ und „all das, was ich erreicht habe“ immer wieder zum Weitermachen bewogen. Damit könnte aber in absehbarer Zeit Schluss sein – womöglich bereits nach der WM 2022 in Katar. Der lang ersehnte Titel mit der Selecão im Wüstenstaat wäre da ein willkommener Erfolg zum Abschied. Oder wie Neymar es formuliert: „Ich werde alles geben, um für mein Land bereit zu sein. Um meinen größten Traum zu verwirklichen, den ich habe, seit ich ein Kind war. Hoffentlich schaffe ich das.“ Es wäre ihm zu gönnen.