Paukenschlag in Paris! Messi verlässt PSG – für Wechsel nach Saudi-Arabien?

Lionel Messi wird nach zwei Jahren bei Paris Saint-Germain den Verein im Sommer definitiv verlassen. Der Vertrag des 35-Jährigen läuft zum Saisonende aus und wird nicht verlängert, bestätigte PSG-Coach Christophe Galtier auf einer Pressekonferenz vor dem letzten Saisonspiel. Zuerst hatte „Transfermarkt“ darüber berichtet.

„Ich hatte das Privileg, den besten Spieler der Fußballgeschichte zu trainieren. Am Samstag wird sein letztes Spiel im Parc des Princes sein. Ich hoffe, dass er auf die beste Art und Weise empfangen wird“, sagte Galtier vor der Partie gegen Clermont Foot 63.

Viel Kritik an Messi während seiner PSG-Zeit

Der argentinische Weltfußballer wird, wie bereits vor zwei Jahren, den Verein ablösefrei verlassen. Messi war im Sommer 2021 aus Barcelona gekommen, nachdem er für die Katalanen über 16 Jahre gespielt hat. Seine Zeit beim französischen Meister lief dabei nicht immer positiv. Nach einer schwachen ersten Saison mit PSG hagelte es Kritik in Frankreich und selbst eine solide zweite Saison bei den Parisern konnte die Fans kaum umstimmen. Im Mai 2023 fing sich Messi eine Suspendierung ein, nachdem er unangekündigt ein Training schwänzte und nach Saudi-Arabien flog.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt war schon mit einem Abgang Messis zu rechnen gewesen. Favorit ist laut Medienberichten der saudische Klub Al Hilal. Der Verein aus der Saudi Pro League soll Messi demnach bis zu 600 Millionen Euro pro Jahr bieten. Doch auch ein Wechsel zurück zum FC Barcelona sei nicht ausgeschlossen.

Galtier erhofft sich, dass der Weltmeister auf bestmögliche Art im Stadion empfangen werde. Der 35-Jährige sei in diesem Jahr immer verfügbar und ein wichtiger Teil des Teams gewesen. Messi kam in 74 Spielen für PSG auf 32 Tore sowie 35 Vorlagen. Am Samstag wird sein letztes Spiel im Parc des Princes sein.