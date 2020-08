Paukenschlag!: Ein Topstar soll den FC Barcelona verlassen

Beim FC Barcelona laufen die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Längst wurden große Veränderungen im Verein angekündigt. Erst vor Kurzem trennte sich der Verein von Trainer Quique Setién und gab Ronald Koeman als Nachfolger bekannt. Der Niederländer nahm seine Arbeit postwendend auf und teilte einem Barca-Star mit, nicht mehr auf seine Dienste zu setzen.

Präsident Josep Bartomeu gab vor wenigen Wochen gegenüber der „Sport“ bekannt, dass „ein Generationswechsel bevorstehe“. Viele Spieler sollen den Klub in diesem Sommer verlassen, um Platz für neue Akteure zu schaffen.

Der Meinung ist auch Neu-Trainer Ronald Koeman. Wie die spanische Tageszeitung nun berichtet, soll der Niederländer Superstar Luis Suarez in einem persönlichem Gespräch mitgeteilt haben, nicht mehr auf den Uruguayer zu setzen.

Luis Suarez soll den FC Barcelona verlassen

Für satte 82 Millionen Euro holte Barcelona den Stürmer 2014 vom FC Liverpool. Nun spielt er in den Plänen von Präsident Bartomeu und Trainier Koeman keine Rolle mehr. In einem Interview mit „El Pais“ sprach Stürmer Luis Suarez über seine Zukunft und ging dabei von einem Verbleib bei den Katalanen aus.

„Es ist die Rede davon, dass der Präsident ein paar Namen genannt und über Änderungen geredet hat, die gemacht werden. Aber niemand hat mir gesagt, dass ich auch dazu zähle. Falls das der Wunsch des Klubs ist, wäre es gut, wenn die Verantwortlichen direkt mit mir reden würden", erklärte der Uruguayer.

Wechselt Suarez zurück in die Niederlande?

Der 33-Jährige betonte jedoch auch: „Ich will auch das Beste für den Klub und meine Intention ist, hier weiterzumachen. Aber wenn der Klub denkt, dass ich entbehrlich bin, habe ich kein Problem, mit den Verantwortlichen zu reden."

Die Tage von Suarez in Barcelona scheinen gezählt. Laut dem spanischen Radiosender RAC1, wird der 33-jährige Angreifer bereits „innerhalb der nächsten Tage“ nicht mehr Teil des FC Barcelona sein. Klar ist: Beide Seiten wollen im Guten auseinander gehen. Der Verein soll demnach bereit sein, selbst nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses einen Teil des noch ausstehenden Gehalts weiterzuzahlen.

An Interessenten dürfte es beim Torjäger, trotz seiner 33 Jahre, nicht mangeln. Immer wieder wird sein Ex-Klub Ajax Amsterdam als potenzieller Abnehmer gehandelt. In naher Zukunft wird sich Suarez entscheiden müssen, für welchen Verein er in der kommenden Saison auf Torejagd gehen wird. In Barcelona wird das wohl kaum noch der Fall sein.