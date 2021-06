Olympia-Team oder DFB-Elf: Max Kruse will unbedingt wieder für Deutschland spielen

14 Mal durfte sich Stürmer Max Kruse bereits das Trikot der deutschen Nationalmannschaft überstreifen. Und der Traum besteht bei ihm auch weiterhin, den Adler auf der Brust zu tragen. Vor allem nach seiner zuletzt starken Form macht sich Kruse Hoffnungen auf Olympia.

„Wenn ich die Möglichkeit habe, das deutsche Trikot zu tragen, nehme ich das gern an. Egal ob Olympiateam oder Nationalmannschaft“, sagte der 32-Jährige im Interview mit dem „Focus“. „Ich habe als Kind immer davon geträumt. Und der Traum wird nie aufhören, solange ich Fußball spiele.“

In zehn Spielen in der Bundesliga erzielte Kruse sechs Tore und legte fünf Weitere für Union Berlin auf. Zuletzt war der gebürtige Reinbeker jedoch wegen eines Muskelbündelrisses verletzt ausgefallen. Fraglich ist daher jedoch, ob er zu alter Stärke nach der Verletzung zurückfindet. Gegen die TSG Hoffenheim spielte er am 23. Spieltag bereits wieder und erzielte dabei auch den Ausgleichstreffer zum 1:1.

Chancen für Kruse auf Olympiateilnahme stehen gut

Kruse steht bereits auf der Liste der Nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA), was für eine Olympia-Teilnahme mit der deutschen U21-Auswahl in Tokio Voraussetzung ist.

„Ich bin wohl einer von zwölf Kandidaten für drei Plätze. Das ist eine Chance von 25 Prozent. Dass ich ein Team führen kann, habe ich in der Vergangenheit bewiesen“, sagte Kruse mit Blick auf die drei Kaderplätze für Spieler, die früher als 1997 geboren wurden.

Eine mögliche Teilnahme an den Sommerspielen sehe er nach den Erfahrungen von 2016, als er von Bundestrainer Joachim Löw wegen unprofessionellen Verhaltens abseits des Platzes aus dem DFB-Kader gestrichen worden war, nicht als „Rehabilitierung“, aber als eine Art „Genugtuung”. (sid/abin)