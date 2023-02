Kahn stärkt Nagelsmann und macht Ansage: „Spieler müssen zeigen, dass…”

Vorstandschef Oliver Kahn nimmt die Profis des FC Bayern in die Pflicht – und stärkt damit Trainer Julian Nagelsmann (35) den Rücken. „Wir haben in der Bundesliga eindeutig zu viele Punkte liegen gelassen, das darf uns nicht passieren“, sagte der 53-Jährige „Sport Bild“ und ergänzte: „Jetzt müssen die Spieler zeigen, dass sie Bayern München sind.“

Das Spitzenduell am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) zwischen dem zuletzt strauchelnden Tabellenführer und dem punktgleichen Tabellendritten Union Berlin sei „die perfekte Bühne, um allen zu beweisen: Keiner weiß besser als der FC Bayern, was in so einer Situation zu tun ist.“

„machen das nicht von einzelnen Spielen abhängig“

Generell mahnte Kahn an, das „Gesamtgefüge im Blick“ zu haben und stärkte: „Die Mannschaft hat in der Champions League in Paris eine starke Leistung abgeliefert und nun in Gladbach nach einem schwierigen Spielverlauf verloren. Wir können das sehr gut einordnen und machen das nicht von einzelnen Spielen abhängig.“ (dpa/lmm)