Oliver Kahn: Bayern-Boss hofft auf Champions-League-Finale in München!

Noch sind es Gedankenspiele. Doch Oliver Kahn nährte die Hoffnung auf die Rückkehr einiger Fans in die Stadien noch in diesem Jahr. Er sei „ein absoluter Freund davon, früher oder später wieder“ darüber nachzudenken, so das Vorstandsmitglied des FC Bayern bei Sky. Voraussetzung sei die Einhaltung von Corona-Auflagen, die sogar die Ausrichtung des Champions-League-Finales in Deutschland möglich machen.

In naher Zukunft könne es allenfalls um „einen Bruchteil der Vollbesetzung“ gehen, betonte Kahn und nannte mit Blick auf das DFL-Hygienekonzept eine Zahl von „10.000 bis 11.000“ Zuschauern für die Münchner Arena. Sie fasst bei Bundesligaspielen sonst 75.000 Besucher und bietet ausreichend Platz, den Mindestabstand einzuhalten. Problembereiche bleiben die Anreise zum Stadion und die Auswahl der zugelassenen Fans.

Bis 31. August sind definitiv keine Fans zugelassen

Partien mit Fans noch in dieser Saison bleiben illusorisch. Bis zum 31.August sind Großveranstaltungen mit Zuschauern in Deutschland untersagt, die Entscheidungshoheit liegt bei den Bundesländern. Die kommende Saison dürfte aber nicht vor September beginnen, denn Ende August will die UEFA noch die Europapokal-Wettbewerbe abschließen. In Deutschland?

„Das wäre sicherlich nichts Verkehrtes“, sagte Kahn angesprochen auf München als möglichen Ausrichter eines Mini-Turniers der Champions League. Es kämen aber sicherlich auch andere Städte infrage. Die UEFA prüft derzeit mehrere Optionen. Laut „New York Times“ soll das Finale aber nicht mehr in Istanbul stattfinden. An nur einem Ort könnten zudem die Partien ab dem Viertelfinale nur noch in einem K.o.-Duell entschieden werden, nicht in Hin- und Rückspiel.