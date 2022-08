Darum soll die WM in Katar einen Tag früher starten

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar bekommt wohl doch ein richtiges Eröffnungsspiel – und dies einen Tag früher als bisher geplant. Wie die Nachrichtenagentur AFP mit Bezug auf Quellen aus der WM-Organisation am Mittwoch berichtete, soll das Winter-Turnier nun schon am 20. November (Sonntag) beginnen.

Bisher war das offizielle „Eröffnungsspiel“ zwischen dem Gastgeber und Ecuador für den 21. November angedacht, das erste WM-Spiel allerdings wäre vorher am selben Tag das Duell Senegal gegen Niederlande gewesen. Auch England-Iran wäre noch vor der offiziellen Eröffnung gespielt worden.

AFP zufolge haben der Fußball-Weltverband FIFA und Katar selbst dem Antrag des WM-Organisationskomitees auf Vorverlegung zugestimmt.

Das Finale der Endrunde wird am 18. Dezember im Lusail Iconic Stadium ausgetragen. Die Bundesliga geht am 13. November in die WM-Pause. (dpa/fs)