„Er kennt unseren Klub“: Edin Terzic ist wieder BVB-Trainer

Nach der überraschenden Entlassung von Trainer Marco Rose, war es schon abzusehen das Vor-Trainer Edin Terzic das Amt wieder übernehmen wird. Nun ist es offiziell wie der Verein am Montag bekannt gab.

Edin Terzic kehrt zurück an die Seitenlinie des BVB, dass gab der Verein am Montagmittag via Twitter bekannt. Der Ur-Borusse hat zwar noch kein offizielles Arbeitspapier unterschrieben, dies soll aber am Dienstag passieren.

Edin Terzic wird BVB-Cheftrainer



Der #BVB hat die vakante Position des Cheftrainers intern besetzt: Edin #Terzic wird den Profikader ab der kommenden Saison trainieren. Terzic wird morgen einen bis zum 30. Juni 2025 datierten Vertrag unterschreiben.



„Wir haben am vergangenen Wochenende mehrere intensive Gespräche mit Edin Terzic geführt und sind überzeugt davon, dass diese Personalentscheidung für den BVB die richtige ist“: sagte der zukünftige Sportdirektor Sebastian Kehl. „Edin kennt unseren Klub, das Umfeld, einen großen Teil der Mannschaft und weiß um die Stellschrauben, an denen wir drehen möchten, um unseren Fans erfolgreichen Fußball bieten zu können.“

Terzic, der bei den Dortmunder Fans sehr beliebt ist, erhält einen Vertrag bis 2025. Der 39-Jährige übernahm im in der Saison 2020/21 die Mannschaft nachdem Luicen Favre, der vor einer Rückkehr zu Borussia Mönchengladbach steht, Mitte der Saison entlassen wurde.

Edin Terzic gewann 2021 den DFB-Pokal mit Borussia Dortmund

In seiner kurzen Amtszeit erreichte Terzic alles was von ihm erwartet wurde, er führte den BVB in die Champions League und gewann den DFB-Pokal. Nach der Saison wurde er durch den vorher verpflichteten Marco Rose abgelöst. Eigentlich sollte er für diesen als Co-Trainer agieren, er entschied sich jedoch dagegen um nicht über Rose zu schweben. So wurde er zum technischen Direktor der Borussia.

Edin Terzic ist froh wieder an der Seitenlinie des BVB stehen zu dürfen. „Mittlerweile dürfte vielen Menschen bekannt sein, welch besonderen Stellenwert der BVB in meinem Leben hat.“ wird der 39-Jährige in der Klubmitteilung zitiert. „Ich möchte mich daher herzlich bei Aki Watzke, Michael Zorc und Sebastian Kehl für das große Vertrauen und das Übertragen dieser großen Verantwortung bedanken. Wir werden jeden Tag alles für den Erfolg der Mannschaft und des gesamten Vereins geben.“

Das Amt des Chef-Trainers beim BVB ist nun wieder besetzt, wie jedoch das Team um Terzic aussehen wird ist noch unklar.