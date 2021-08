Offiziell!: Löw-Nachfolge endlich fix: Hansi Flick wird neuer Bundestrainer

Jetzt ist es ganz schnell gegangen. Hansi Flick hat am Dienstagmorgen in der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes in Frankfurt den Vertrag als neuer Bundestrainer unterschrieben.

Er wird sein Amt nach der EM als Nachfolger von Joachim Löw im Sommer antreten. Laut Informationen der „Bild“ soll sein Gehalt unter dem des FC Bayern (geschätzte 6,5 Millionen Euro pro Jahr) liegen.

Hansi Flick wird neuer Bundestrainer: Ankunft in der DFB-Zentrale

Für die Fußball-Welt schien es schon lange eine beschlossene Sache zu sein, dass Flick die Nachfolge von Jogi Löw antreten wird. Dennoch wurden die Verhandlungen zwischen Flick-Anwalt Christoph Schickhardt und der DFB-Seite (Generalsekretär Friedrich Curtius und Direktor Oliver Bierhoff) durch Detailfragen in die Länge gezogen.

„Es ging jetzt doch alles auch für mich überraschend schnell mit der Unterschrift. Meine Vorfreude ist riesig, denn ich sehe die Klasse der Spieler, gerade auch der jungen Spieler in Deutschland. So haben wir allen Grund, die kommenden Turniere, zum Beispiel die Heim-EM 2024, mit Optimismus anzugehen“, sagte Flick.

Vergangenen Woche ließ Flick schon durchblicken, dass es auf seinem Weg zum Amt des Bundestrainers nur noch „um Kleinigkeiten“ ginge. Diese haben sich nun geklärt. (hoe)