Die jüngste Länderspielpause kommt Jürgen Klopp nicht nur teuer zu stehen, sondern weißt für den Liverpool-Trainer auch einige Fragen auf. Denn die Nicht-Nominierung von Reds-Verteidiger Joe Gomez ist für den Deutschen unbegreifbar.

„Gomez ist in Top-Form und wurde trotzdem nicht nominiert. John Stones schon. Offensichtlich gibt es eine Extrabehandlung für Mr. Stones“, schimpfte Klopp bei der Pressekonferenz vor dem Spiel der Reds beim FC Watford.

Während sich Gomez momentan in einer bestechenden Form zeigt, spielte Jon Stones in dieser Saison bislang unter Trainer Pep Guardiola noch gar keine Rolle. Trotzdem entschied sich Nationaltrainer Garteh Southgate für die WM-Quali-Spielen gegen Ungarn (1:1) und in Andorra (5:0) für den Innenverteidiger von Manchester City.

„Machen sie sowieso, was sie wollen“: Klopp mit klaren Worten gegen englischen Verband

Auch der englische Verband bekam von Klopp sein Fett weg und warf der Organisation eine schlechte Kommunikation vor. Denn Mittelfeldspieler Curtis Jones kehrte verletzt von der U21-Nationalmannschaft zurück an die Anfield Road.

Das könnte Sie auch interessieren: Klopp-Prognose: Dieser Klub wird die neue „Supermacht“ im Fußball

„Curtis Jones kommt verletzt zurück, super. Aber es ist schwer mit dem Verband zu reden, am Ende machen sie sowieso, was sie wollen“, so Klopp.