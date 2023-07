WM-Zoff! Star-Stürmerin des FC Barcelona kritisiert Nationaltrainerin

Norwegens Starspielerin Caroline Graham Hansen hat sich nach dem WM-Vorrundenspiel gegen die Schweiz über Nationaltrainerin Hege Riise beschwert – und sich später dafür entschuldigt.

„Es ist schwierig. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es gibt nicht viel, was ich sagen kann. Ich habe das Gefühl, dass mir die Hände gebunden sind“, sagte Hansen norwegischen Medien zufolge nach dem 0:0 bei der Fußball-WM in Neuseeland und Australien.

Für das Spiel gegen die Schweiz am Dienstag saß die Stürmerin vom FC Barcelona zunächst auf der Bank und wurde von Trainerin Riise erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Bei einer Pressekonferenz entschuldigte sich die ehemalige Spielerin des VfL Wolfsburg den Berichten zufolge für ihre Aussagen und sagte, die Emotionen hätten sie nach dem torlosen Spiel überrannt.

Nach dem 0:0 gegen Norwegen am Dienstag in Hamilton führen die Schweizerinnen die Gruppe A mit vier Punkten aus zwei Spielen an. Die bislang sieglosen Skandinavierinnen müssen zittern und die noch bevorstehende Partie gegen die Philippinen gewinnen, um nicht schon in der Vorrunde auszuscheiden. (dpa/mg)