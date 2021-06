Niklas Süle: Bayern-Star teilt live im TV aus: „Das ist mir scheißegal!“

Nationalspieler Niklas Süle rettete mit seinem ersten Königsklassen-Tor die ungetrübte Vorfreude des Titelverteidigers auf mögliche Achtelfinal-Kracher in der Champions League. Und er nutzte sein frisch gewonnenes Selbstbewusstsein nach dem 2:0 des FC Bayern gegen Lokomotive Moskau für einen bösen Gruß an seine Kritiker.

„Sehr glücklich“ sei er über den Sieg zum Abschluss eines herausragenden Jahres auf Europas größter Fußball-Bühne, „wir waren 2020 unglaublich stark in diesem Wettbewerb. Das ist das Einzige, was zählt“, sagte Süle und fügte schnippisch an: „Was geschrieben wird, ist scheißegal!“

Niklas Süle teilt gegen Kritiker aus: „Das ist mir scheißegal!“

Geschrieben wurde über ihn zuletzt etwa in der „Sport Bild“, dass er intern auf dem Prüfstand stehe. Süle, hieß es, müsse beweisen, dass er „ein Bayern-Spieler ist“. Nur dann werde über eine Verlängerung des 2022 endenden Vertrages nachgedacht.

Trainer Hansi Flick bescheinigte dem 25-Jährigen „Trainingsrückstand“. Der Rolle als erhoffter Abwehrchef wurde Süle seit seinem zweiten Kreuzbandriss weder bei den Bayern, noch in der Nationalmannschaft gerecht.

Wie sehr ihn all die Schlagzeilen getroffen haben mussten, wurde am Mittwochabend am Sky-Mikrofon deutlich. „Ach wissen Sie, das ist so“, sagte Süle da sichtlich genervt, „wenn ich scheiße spiele, habe ich nicht so Lust auf die Interviews. Und wenn ich gut spiele, habe ich auch nicht so viel Lust.“

Trotz Kritik: Flick „zufrieden“ mit Süles Entwicklung

Die verspürte der Vertreter des für den vorweihnachtlichen Bundesliga-Dreierpack geschonten David Alaba aber auf dem Platz. Süle verteidigte umsichtig, sein wuchtiger Kopfball brachte die wichtige Führung (63.).

„Das hat ihm gut getan und uns alle gefreut“, sagte Flick, der betonte, er sei „zufrieden“ mit Süles Entwicklung.

Das könnte Sie auch interessieren: Bayern-Star eröffnet eigene Bar

Einziger Makel: Als Kapitän Manuel Neuer bei der nächsten Ecke „Komm, Niki, bestätigen!“ forderte, verpasste Süle den zweiten Treffer. (mp/sid)