Mit Ausnahme von Robert Lewandowsi macht ihm in der laufenden Bundesliga-Saison in Sachen Scorerpunkte erneut keiner was vor: Wie sein Team-Kollege steht Thomas Müller nach 20 Spieltagen bei sechs Toren und unfassbaren 18 (!) Torvorlagen. Anders als bei Lewandowski oder Manuel Neuer haben die Verantwortlichen von Rekordmeister Bayern München bei Thomas Müller wegen einer Vertragsverlängerung aber offenbar noch nicht vorgefühlt.

„Vom Verein ist noch niemand auf mich zugekommen“, sagte der Nationalspieler der „Sport Bild“ und ergänzte: „Was die Zukunft bringt, muss man also sehen.“ Die Verträge von Neuer, Lewandowski und Müller laufen alle im Sommer 2023 aus. Mit Torhüter Neuer soll sich der Klub bereits weitgehend auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt haben, auch der polnische Starstürmer Lewandowski soll möglichst noch in dieser Saison verlängern.

Bleibt Thomas Müller beim FC Bayern?

Angesprochen auf eine Aussage von Ehrenpräsident Uli Hoeneß („Derzeit kann ich mir die Jahre 2024 und 2025 ohne dieses Trio nicht vorstellen“) antwortete Müller ausweichend: „Ich teile natürlich seine Meinung, dass wir als Trio schon lange erfolgreich zusammenspielen und die Mannschaft in den letzten Jahren auf jeden Fall geprägt haben. Der Rest wird sich zeigen.“

Auch ließ der 32-Jährige offen, ob er sich zum Ende seiner Spielerkarriere ein Abenteuer im Ausland vorstellen könnte. „Was mich am meisten reizt“, sagte er lediglich, „sind sportliche Erfolge und Fußball auf höchstem Niveau.“ Müller ist seit 22 Jahren bei den Bayern und die größte Identifikationsfigur für die Fans.

Das könnte Sie auch interessieren: „Wenn es nur das Doppelte wäre …“ – so lief der Kruse-Deal ab

Dass das so erfolgreiche Sturm-Duo Müller/Lewandowski ab der kommenden Saison nicht mehr gemeinsam auf Torejagd geht, „wäre aber sicherlich überraschend“, meinte Müller, „wenn man bedenkt, wie gut es für alle Beteiligten derzeit läuft“. Im Fußball sei jedoch „alles möglich“. (sid/tim)