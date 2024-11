Erste Flick-Krise: Barcelona verliert auch gegen Insel-Klub

Der FC Barcelona wartet mit Trainer Hansi Flick nun bereits seit drei Spielen auf einen Sieg in der Primera División. Trotz der Rückkehr von Youngstar Lamine Yamal nach dessen Verletzungspause kassierten die Katalanen ausgerechnet am Tag nach einer Gala zum 125-jährigen Vereinsbestehen ein 1:2 (0:0) im Lluís Companys Olympiastadion von Barcelona gegen den Insel-Klub UD Las Palmas. „Der Spitzenreiter blutet weiter“, schrieb bereits die Sportzeitung „As“.

„Wir haben es nicht gut gemacht, um ehrlich zu sein“, sagte Flick spanischen Medienberichten zufolge nach der Partie. „Wenn wir die Spiele kontrollieren, können wir gut spielen. Und wir generieren Chancen. Aber wenn wir das nicht tun, ist das unser Problem“, räumte er ein und dachte auch schon an die kommenden Aufgaben noch vor den Weihnachtsfeiertagen.

Real Madrid kann FC Barcelona überholen

„Jetzt müssen wir zurückkommen und wieder zueinanderfinden. Wir haben mehrere schwierige Spiele in der Liga, dann Dortmund“, sagte Flick. Nach zwei Auswärtsspielen gegen RCD Mallorca und Betis Sevilla in der spanischen Meisterschaft muss Barcelona am 11. Dezember in der Champions League bei der Borussia antreten.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Absurder Food-Hype: Die Dubai-Schokolade zum Selbermachen

– Unglaublich, aber wahr: Türcode 1234 – so einfach konnte ein Dieb einen Rettungswagen klauen

– Krebs-Praxen in Not: Tausende Patienten bangen um ihre Behandlungen

– Nützt ja nix: Trotz trüber Weltlage gibt‘s hier Advents-Tipps aus der Redaktion

– Große Rätselbeilage mit jeder Menge Knobelspaß

– 20 Seiten Sport: Kuntz’ schwerster Job: So läuft die Trainer-Suche des HSV-Bosses & Boukhalfa über spätes Glück, schwierige Zeiten bei St. Pauli und Selbstzweifel

– 28 Seiten Plan7: „Vaiana“: Das zweite Abenteuer der Südsee-Heldin jetzt im Kino & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

In der Tabelle der Primera División kann Erzrivale Real Madrid mit einem Sieg an diesem Sonntag gegen den FC Getafe bis auf einen Punkt herankommen. Zudem haben die Königlichen noch ein weiteres Spiel weniger absolviert.

Das könnte Sie auch interessieren: TV-Rechte-Hammer: Sky verliert die Bundesliga-Konferenz!

Nach einem 0:1 gegen Real Sociedad war Barcelona gegen Celta Vigo nicht über ein 2:2 hinausgekommen. Und nun setzte es gegen Las Palmas, das sich zunächst auf Platz 14 verbesserte, die insgesamt dritte Saisonniederlage. Sandro brachte die Gäste nach der Pause in der 49. Minute in Führung, Raphina glich zwölf Minuten später aus, ehe Fábio Silva (67.) den Siegtreffer für die Gäste erzielte. Daran vermochte auch Yamal nichts mehr zu ändern, der zum Seitenwechsel in die Mannschaft gekommen war. (aw/dpa)