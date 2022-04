„Nicht so einfach für mich”: Lewandowski spricht über seine Zukunft

Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft war nur ein paar Minuten vergangen, da musste sich Robert Lewandowski direkt Fragen zu seiner Zukunft gefallen lassen. Nach dem 3:1-Sieg des FC Bayern München gegen Borussia Dortmund sprach der Torjäger über die einen möglichen Verbleib beim Rekordmeister.

Der 33-Jährige kündigte eine schnelle Entscheidung über seine Zukunft an. „Bald passiert etwas. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es zu einem Treffen kommt“, sagte Lewandowski. Bisher sei „nichts Besonderes“ passiert, er schaue auf die Situation, „was läuft. Es ist nicht so einfach für mich“, ergänzte der polnische Nationalspieler vielsagend.

Neuer und Müller deuten Verbleib bei Bayern München an

Der Vertrag von Lewandowski läuft noch bis 2023. Die Bayern-Verantwortlichen betonen seit Wochen, dass sie gerne mit dem Torgaranten verlängern würden. Dagegen deuteten die Führungsspieler Manuel Neuer und Thomas Müller einen Verbleib über 2023 beim deutschen Rekordmeister an. „Schauen wir mal, was passiert. Vom heutigen Gefühl ist es schwierig, wegzugehen“, sagte Müller.

Man werde das „in Ruhe machen, die Zeit drängt nicht“, meinte Kapitän Neuer. Er fühle sich beim FC Bayern aber „wohl. Wir haben eine Mannschaft, die das Potenzial hat, um die Champions League mitzuspielen.“