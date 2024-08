Hansi Flick wollte in seinem neuen Zuhause einen guten ersten Eindruck hinterlassen. Und so nahm der ehemalige Bundestrainer im Rahmen der Saisoneröffnung des FC Barcelona etwas schüchtern das Mikrofon entgegen, zögerte noch einige Sekunden – und verzückte dann mit wenigen Worten die Fans. „Ich bin sehr glücklich, dass ich hier bin“, sagte der ehemalige Bundestrainer in recht ordentlichem Katalanisch. Zwar noch ein bisschen holprig, aber ausreichend, um großen Jubel auszulösen.

Doch wenn Flick mit Barça am Samstag (21.30 Uhr/DAZN) beim FC Valencia in die neue Saison startet, dann weiß auch der 59-Jährige, dass die Zeit für Nettigkeiten vorbei ist. Schließlich steht für Flick viel auf dem Spiel: Die Jahre bei der deutschen Nationalmannschaft haben Spuren hinterlassen, sein Standing als Trainer ist gesunken. In Spanien soll jetzt aber alles besser werden. Weg von den Graugänsen, hin zum sportlichen Erfolg.

Rivale Real Madrid verpflichtete Kylian Mbappé

Für Flick ist der fünfmalige Champions-League-Sieger ein „unglaublicher“ Klub. „Ich konnte es von der ersten Sekunde an fühlen, als ich hier angekommen bin“, sagte er, seine Ziele hat er bereits vor seinem Debüt klar formuliert: „Titel gewinnen“.

Trotz des hohen Drucks geht Flick voller Optimismus an seine katalanische Chance heran. „Wir haben hier die Möglichkeit, erfolgreich zu sein“, betonte er bei seiner offiziellen Vorstellung. Dass sich der große Rivale Real Madrid jetzt auch noch mit Kylian Mbappé den wohl weltbesten Spieler geangelt hat, soll Trainer und Mannschaft dabei nicht vom Kurs abbringen.

Hansi Flick kann auf Lamine Yamal, Ilkay Gündogan und Co. setzen

Schließlich schlummert ja auch im eigenen Kader außerordentlich viel Potenzial. In der Offensive kann Flick auf Superdribbler, Wunderkind und Europameister Lamine Yamal setzen. Der ehemalige Leipziger Dani Olmo ist ein weiterer der spanischen EM-Überflieger im Kader. Im Mittelfeld soll Ilkay Gündogan die Fäden ziehen, das Tor hütet weiterhin Marc-Andre ter Stegen, in dieser Saison offiziell Barça-Kapitän.

Sein erstes Spiel als Trainer konnte Hansi Flick bei der Saisoneröffnung des FC Barcelona nicht gewinnen. imago/AFLOSPORT Sein erstes Spiel als Trainer konnte Hansi Flick bei der Saisoneröffnung des FC Barcelona nicht gewinnen.

Flick muss bei seinem Einstand allerdings ohne Olmo auskommen. Der spanische Europameister sei „nicht in guter körperlicher Verfassung, er hat spät angefangen. Wir werden uns um ihn kümmern“, sagte Flick am Freitag: „Er wird nicht dabei sein. Wir wollen, dass alle gesund sind und ohne Verletzungen spielen.“ Olmos 55-Millionen-Euro-Wechsel von RB zu den Katalanen war in der vergangenen Woche perfekt geworden.

Dani Olmo fehlt gegen Valencia

Für Flick gilt es nun, aus dieser Ansammlung an Stars eine spielerisch starke und erfolgreiche Einheit zu formen. Etwas, was ihm zuvor beim DFB nicht gelungen war. Wie schwer dieses Unterfangen aber wohl wird, zeigte auch die zuletzt verpatzte Generalprobe gegen den französischen Vize-Meister AS Monaco.

Am Ende stand ein deutliches 0:3 auf der Anzeigetafel – und die spanische Presse hielt sich nicht zurück. „Lächerlich“ und „verheerend“ sei der Auftritt gewesen, „ein erster Weckruf“ vor dem Start der Saison.

„Wir haben nicht mit unserem normalen Tempo oder unseren normalen Kombinationen gespielt, wir haben viele Bälle verloren“, monierte Flick: „Ich weiß, dass die Mannschaft viel besser spielen kann.“ Der Auftakt in Valencia, er wird weitere Antworten liefern. (aw/sid)