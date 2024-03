Nicht Haaland: Er ist für Pep „der derzeit beste Spieler der Premier League“

Startrainer Pep Guardiola vom englischen Meister Manchester City hat Derby-Held Phil Foden als „derzeit besten Spieler der Premier League“ gelobt.

„Er war immer ein talentierter Spieler, aber jetzt ist er reifer und versteht das Spiel besser, insbesondere in der Defensive“, lobte der Spanier den 23-Jährigen, der mit zwei Toren beim 3:1 gegen Rekordmeister Manchester United am Sonntag das Stadtduell entschied.

Phil Foden „liebt Fußball, er lebt für den Fußball“

Phil Foden (r.) feiert mit Erling Haaland einen seiner beiden Treffer gegen United. Imago / Shutterstock Phil Foden (r.) feiert mit Erling Haaland einen seiner beiden Treffer gegen United.

„Er liebt Fußball, er lebt für den Fußball. Er ist eine Freude und seine Arbeitsmoral ist unglaublich“, ergänzte Guardiola. Der englische Nationalspieler spielt bereits seit seinem achten Lebensjahr für City.

Das könnte Sie auch interessieren: Xabi Alonso verrät: Darum war der HSV für Leverkusen eine Warnung

Guardiola verhalf ihm einst als 17-Jähriger zum Debüt in der ersten Mannschaft des Klubs. In diesem Jahr hat er sich bei City als absoluter Leistungsträger etabliert. In 27 Saisonspielen gelangen ihm elf Tore für den Tabellenzweiten. (lg/dpa)