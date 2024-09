Nicht Guirassy oder Adeyemi: BVB feiert nach 3:0-Sieg einen anderen Star

Mit der Trophäe des Spielers des Spiels in der Hand lächelte Jamie Gittens verschmitzt. „Es war ein guter Tag, wir haben gewonnen, und ich bin sehr glücklich“, sagte der Super-Joker, der Borussia Dortmund mit seinen zwei Treffern zum 3:0 (0:0) beim FC Brügge geführt hatte. Der kleine Pokal komme „vielleicht ins Wohnzimmer“, fügte Gittens bei DAZN hinzu: „Es ist auf jeden Fall ein tolles Geschenk.“

Und eines, das sich der Flügelstürmer verdient hatte. Nach seiner Einwechslung benötigte er gerade einmal acht Minuten für den ersten Treffer (76.). Mit seinem doppelt abgefälschten Schuss brachte er den BVB auf Kurs – und legte später noch das 2:0 (86.) nach. „Ich komme auf den Platz, will Spaß haben und einfach Einfluss nehmen aufs Spiel“, sagte Gittens.

BVB: Emre Can lobt Jamie Gittens

Trainer Nuri Sahin habe „mit Jamie den richtigen Spieler eingewechselt“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl: „Es sind einfach Einzelaktionen, die so ein Spiel entscheiden. Wenn Jamie im 16er ist, ist er einfach nicht mehr zu verteidigen.“

Auch Emre Can lobte den 20-Jährigen, der ein „sehr starkes Spiel gemacht und uns mit seinen Toren geholfen hat“, sagte der Kapitän: „Wir haben einen extrem starken Kader, sehr, sehr starke Jungs auf der Bank.“

Can Guirassy erzielt Premiere-Tor gegen Brügge

Der ebenfalls eingewechselte Serhou Guirassy sei „sehr präsent gewesen“ und habe „die Bälle sehr gut festgemacht“. Kurz vor Schluss überließ Can Guirassy die Aufgabe des Elfmeterschützen – und der neue Stürmer nutzte die Gelegenheit zu seinem ersten Treffer im BVB-Trikot (90.+5). Dass Dortmund derart viele starke Spieler im Kader hat, die alle auf Einsatzzeiten drängen, sei „gut“, denn „wir müssen uns gegenseitig pushen“, sagte Can: „Der Konkurrenzkampf ist gut für uns.“

In Belgien habe der BVB zum Champions-League-Auftakt „keine Topleistung“ gezeigt. „Aber wir nehmen den Sieg mit. Es ist nicht einfach, hier zu spielen. Am Ende haben wir verdient gewonnen“, so Can, der jedoch auch noch Luft nach oben sah: „Wir haben nicht so viele Lösungen gehabt im letzten Drittel. Und auch die Konterabsicherung muss besser werden.“ (aw/sid)