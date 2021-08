Nicht fit genug: Ex-Bayern-Star Robben darf in Groningen nicht trainieren

Es war der Transfercoup in den Niederlanden: Der langjährige Bayern-München-Star Arjen Robben geht im Herbst seiner Karriere für den FC Groningen auf Torjagd! Doch nun gab’s einen Rückschlag: Der 36-Jährige fehlt beim Auftakttraining seiner Mannschaft am Montag.

Das erste Mannschaftstraining des niederländischen Fußballklubs FC Groningen muss am Montag ohne Neuzugang Arjen Robben stattfinden. Der frühere Bayern-Star sei noch nicht fit genug, teilte der Verein am Sonntag auf seiner Homepage mit. „Der Verein will kein Risiko eingehen.“

Robben enttäuscht: „Ich folge den Experten”

Er folge dem Rat der „Experten im Verein“, sagte Robben leicht enttäuscht. Der Stürmer hatte erst vor wenigen Wochen überraschend seine Rückkehr zum Profifußball bei seinem Heimatverein Groningen bekannt gegeben.

Robben will zum Saisonstart im September fit sein

Der Ex-Stürmer des FC Bayern München ist aber dennoch positiv gestimmt. „Wir sind alle sehr optimistisch und positiv eingestellt, vor allem ich selbst“, wird er auf der Homepage zitiert. Er wäre am Montag gerne bei der Mannschaft auf dem Platz gewesen. Es sei aber „viel wichtiger, dass er zum Beginn der Spielzeit“ Anfang September mit dabei sei.

Das erste Mannschaftstraining des Erstligisten wird wegen der Corona-Maßnahmen ohne Fans stattfinden.