Nicht als Trainer: Englische Zeitung berichtet von Klopp-Rückkehr zum BVB

Jürgen Klopp wird man in Dortmund niemals vergessen. Er war an den erfolgreichsten Zeiten des Vereins maßgeblich beteiligt und hat dem BVB zu Titeln verholfen. Nun gibt es Gerüchte über ein Comeback!

Nach neun Jahren beim FC Liverpool wird Jürgen Klopp zum Saisonende den Verein verlassen. Mit den Reds konnte er in der Zeit acht Titel holen. Nun möchte er sich aber erstmal eine Auszeit nehmen und kehrt nach Deutschland zurück, wo er in Wiesbaden sogar ein Haus baut.

In England wird nun über eine mögliche Rückkehr nach Dortmund berichtet. Der „Independent“ schreibt unter Berufung auf Quellen aus dem Verein, dass Klopp im Jahr 2025 als „Head of football“, also in einer leitenden Führungsrolle abseits des Platzes, zum BVB zurückkehren könnte. Konkret scheinen die Pläne noch nicht, gesprochen werde über dieses Szenario hinter den Kulissen aber immer häufiger.

Die Führungsebene in Dortmund hat verändert sich aktuell, künftig wird Sven Mislintat Technischer Direktor sein und Lars Ricken wird Geschäftsführer Sport. Mislintat kehrt zum BVB zurück und Ricken beendet seine vorherige Arbeit als Nachwuchsleiter. Stößt Klopp 2ß25 dazu?

Ricken uns Mislintat rücken in Dortmunds Vereinsführung

In Dortmund würde man sich über eine Rückkehr freuen, denn unter Klopp wurde der BVB zweimal Meister (2011, 2012) und einmal Pokalsieger (2012). An diese Erfolge wollen die Schwarz-Gelben gerne anknüpfen.

Am Mittwoch um 21 Uhr (DAZN live) steht für den BVB erstmal das Champions-League-Halbfinale an, bei dem die Dortmunder im Hinspiel gegen PSG schon mal einen großen Schritt in Richtung Finale machen wollen.