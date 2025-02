Neuer verrät Details über Torwart-Absprache: So ist der Bayern-Plan mit Urbig

„Job-Sharing” im Bayern-Tor: Kapitän Manuel Neuer soll in Zukunft auf Spiele verzichten, um Neuzugang Jonas Urbig Einsätze bei Fußball-Rekordmeister Bayern München zu ermöglichen. „Es ist so, dass es eine Absprache gibt”, verriet Neuer am Dienstag: „Wir versuchen natürlich, dass sich der Jonas weiter entwickeln kann und das kann er ja nur, wenn er auch spielt.”

U21-Nationaltorwart Urbig war im Januar vom 1. FC Köln nach München gewechselt und hatte einen Vertrag bis 2029 unterschrieben – verbunden mit der Perspektive, eines Tages möglicherweise Neuer als Nummer eins zu beerben. „In Absprache mit dem Trainer und dem Torwartteam” werde es auf jeden Fall Partien geben, „in denen Jonas spielt”, sagte Neuer.

Neuer-Sperre ermöglicht Urbig Einsätze im Pokal

„Ich gehe mal davon aus, dass es in der nächsten Saison mindestens zwei sind, durch die Pokalspiele, in denen ich raus bin”, scherzte der 38-Jährige. Beim Achtelfinal-Aus gegen Bayer Leverkusen hatte Neuer Rot gesehen und ist zu Beginn der neuen Pokalsaison dementsprechend gesperrt.

Für seinen neuen Lehrling hatte der mehrfache Welttorhüter viele lobende Worte. „Ich finde ihn sehr gut”, sagte Neuer. Urbig habe bislang „einen guten Eindruck hinterlassen” und „sich gut in die Mannschaft integriert”. (sid/mb)