Neuer Trainer? Plötzlich träumt Schalke von Raúls Rückkehr

Beim Namen Raúl werden die Fans von Schalke 04 hellhörig: Zwei Spielzeiten lang (2010 bis 2012) verzauberte der legendäre Spanier Gelsenkirchen und wurde zur Vereinslegende. Wie das Portal „Relevo“ berichtet, zählt der 47-Jährige nun zu den Favoriten auf die Nachfolge von Karel Geraerts als neuer S04-Trainer! Allzu große Hoffnungen sollten sich die Fans aber nicht machen.

Nach der Trennung von Geraerts stand am Montag Jakob Fimpel als Interimstrainer zu seiner ersten Trainingswoche auf dem Platz. Er soll die kriselnden Königsblauen auf die Spiele gegen Preußen Münster und Hertha BSC vorbereiten. Nach der anschließenden Länderspielpause soll dann wieder ein neuer Cheftrainer das Kommando übernehmen.

Alonso oder Raúl sind potentielle Ancelotti-Nachfolger

Wer es wird, ist noch offen. Mit Robert Kovac, Torsten Lieberknecht oder Valerien Isamael sind gleich mehrere potenzielle Nachfolger von der Liste gestrichen worden. Stattdessen zeigen die Schalker Interesse am Wunschkandidaten der Fans, Raúl.

Trainiert seit 2019 die zweite Mannschaft von Real Madrid: Schalke-Legende Raúl imago/AFLOSPORT Trainiert seit 2019 die zweite Mannschaft von Real Madrid: Schalke-Legende Raúl

Der 47-Jährige, der seit 2019 die zweite Mannschaft von Real Madrid trainiert, zählt zwar zum Favoritenkreis, doch die Chancen stehen laut „Relevo“ aufgrund der schwierigen sportlichen und finanziellen Situation eher schlecht.

Das könnte Sie auch interessieren: „Stört extrem“: Was in Leverkusen vorm Bayern-Kracher die Gemüter erhitzt

Zudem gilt es als unwahrscheinlich, dass Raúl sein Team noch in dieser Saison verlässt, zumal er wohl auch ein Auge auf den Chefposten der Madrilenen geworfen hat. Trainer Carlo Ancelotti hat bei Real noch einen Vertrag bis 2026. Ebenfalls heiß auf die Nachfolge soll Leverkusens Trainer Xabi Alonso sein. Dieser steht in der Rangliste angeblich vor Raúl, so dass ein Abschied des Ex-Schalkers aus Spanien durchaus möglich ist.