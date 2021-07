Neuer Sponsoren-Deal: Neymar sahnt ab – und zeigt sich im Gegenzug fast nackt

In der französischen Liga gehen die Verteidiger ihm an die Wäsche wie nichts Gutes. Im letzten Spiel verstauchte sich Superstar Neymar nach einem Foul den Knöchel, sein Verein Paris St. Germain ist derzeit nur Tabellenzweiter.

Da muss sich was ändern? Dachte sich auch Neymar und verbuchte jetzt einen Erfolg im Sponsoren-Rennen. Nachdem der Brasilianer lange Jahre für Nike geworben hat, schloss er nun einen dreijährigen Vertrag mit dem Unterwäsche-Hersteller Superdry ab.

Neymars neue Unterwäsche: Der Hersteller setzt auf Bio-Baumwolle

Das Unternehmen will bis 2030 alle Textilien aus Bio-Baumwolle herstellen – ein Nachhaltigkeits-Konzept, das – vielleicht neben der Gage – auch Neymar überzeugt hat. „Wenn wir über Kleidung sprechen, egal welcher Art, wollen wir natürlich in erster Linie Komfort. Das ist bei Unterwäsche und Nachtwäsche nicht anders“, sagt der 28-Jährige: „Aber wenn man zu den beiden ersten Bedingungen noch die Nachhaltigkeit hinzufügt, ist Superdry zweifellos die beste, die ich gefunden habe. Ich bin sehr glücklich über die Entwicklung und das Potenzial dieser Partnerschaft.“

Superdry spendet an Neymar-Projekt für Kinder und Jugendliche

Superdry kündigte an, das Instituto Projeto Neymar Jr. mit einer jährlichen Spende zu unterstützen. Im Viertel Jardim Glória in Praia Grande, wo Neymar Jr. aufgewachsen ist, verbessert der gemeinnützige Verein Bildung, Kultur, Sport und Gesundheit von rund 2000 Kindern und Jugendlichen, die in prekären Verhältnissen leben.

„Neymars Leidenschaft für die Schaffung positiver Veränderungen stimmt mit unseren Zielen überein, das nachhaltigste Produkt zu produzieren, während wir unseren Planeten schützen“, stellte Superdry-Chef Julian Dunkerton fest.

Zusammen mit Neymar, der den „Geist des Abenteuers“ verkörpere, will das Unternehmen „stilvolle Biobaumwoll-Essentials in einer Nachtwäschekollektion“ entwickeln. Superdry-Kreativchef Phil Dickinson warb: „Das bedeutet, dass Sie stilvoll aussehen und gleichzeitig etwas Gutes tun können, auch wenn Sie faulenzen.“

Stilvoll aussehen, Gutes tun, faulenzen – sollte Neymar dieser Mischung auch auf dem Platz folgen, dürfte das wohl vor allem die gegnerischen Verteidiger begeistern.