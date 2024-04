Neuer Skandal in Dresden: Dynamo-Kapitän erhält Brief mit Morddrohungen!

Neuer Skandal bei Dynamo Dresden: Stefan Kutschke, Stürmer und Kapitän des Drittligisten, hat „massive Anfeindungen und Drohungen“ erhalten. Das teilte der Verein am Freitag mit. In einem Brief sei der Mannschaftskapitän sowie dessen Familienmitglieder sogar „mit Warnungen bis hin zum Mord konfrontiert“ worden.

Dynamo habe den Fall zur polizeilichen Anzeige gebracht. Das Schreiben sei fortan Teil der Ermittlungen.

„Alle Mitarbeiter, egal ob Spieler, Trainer oder in der Geschäftsstelle, genießen unsere volle Unterstützung“, sagte David Fischer, Geschäftsführer Kommunikation der SGD: „Wir als Sportgemeinschaft sind für Kritik jederzeit offen. Dabei gilt es allerdings, gewisse Grenzen einzuhalten. Diese Grenzen wurden im Fall von Stefan Kutschke deutlich überschritten und sind für uns in keiner Weise hinnehmbar. Wir verurteilen ein solches Vorgehen aufs Schärfste und werden dagegen in aller Härte reagieren.“

Zuletzt sei es auf bereits auf zahlreichen Social-Media-Plattformen zu „deutlichen Anfeindungen“ des Stürmers und weiterer Vereinsmitglieder gekommen.

Am Freitag wurde unser Mannschaftskapitän Stefan #Kutschke sowie seine Familie durch einen Drohbrief massiv attackiert. ℹ️ https://t.co/1NAkzDjklH #sgd1953 pic.twitter.com/MgnNiJqVAS — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) April 5, 2024

Dies stehe im klaren Gegensatz zu der im Leitbild verankerten „Urkraft der Sportgemeinschaft im Zusammenhalt“, hieß es in der Mitteilung weiter.

Dresden ist aktuell Vierter in der 3. Liga, zuletzt gab es ein 0:1 gegen Münster (aktuell auf Rang drei). Am Sonntag empfängt Dynamo den Pokal-Halbfinalisten Saarbrücken. Das Stadion ist mit 30.000 Fans ausverkauft.