Neuer Rekord: Moukoko ballert den BVB zum Sieg – und sich selbst zur WM?

Der BVB reitet in der Bundesliga weiterhin auf einer Erfolgswelle – und das haben sie dem 17-jährigen Youssoufa Moukoko zu verdanken. Der Youngster schoss Dortmund mit dem ersten Doppelpack seiner Karriere zu einem 3:0 (3:0)-Erfolg im Revierderby gegen den VfL Bochum. Mit seinem ersten Tor brach der Torjäger zudem einen eindrucksvollen Rekord.

Drei Spiele, drei Siege. Von der Negativ-Stimmung nach der 0:2-Pleite gegen Union Berlin vor drei Wochen ist bei Borussia Dortmund nichts mehr zu spüren. Gegen Bochum fuhren die Schützlinge von Edin Terzic den dritten Bundesliga-Erfolg in Serie ein. Beim klaren 3:0-Erfolg stellten Moukoko (8., 45.+2) und Giovanni Reyna (12.) die Weichen schon in Halbzeit eins auf Sieg. „Mucki hat zwei überragende Tore gemacht“, lobte Torhüter Gregor Kobel – vor allem der Führungstreffer war sehenswert: „Wir haben einfach die Chancen genutzt, die wir hatten.“

Moukoko überragt mit Rekord-Tor bei BVB-Sieg gegen Bochum

Das Tabellenschlusslicht aus Bochum wurde zu Beginn von der Dortmunder Offensive überrollt, schlug sich danach aber durchaus wacker. Ein zwischenzeitlicher Anschlusstreffer von Philipp Hoffmann wurde in der 27. Minute aufgrund einer knappen Abseitsstellung vom VAR annulliert. Zudem ließen die Gäste einige Hochkaräter liegen.

Nichtsdestotrotz gewannen die Schwarz-Gelben auch in der Höhe verdient. Und einmal mehr überragte Moukoko, der als einziger Stürmer von Beginn an auflief – Anthony Modeste kam erst in der 82. Minute für den Matchwinner in die Partie. Durch seinen 1:0-Treffer knackte der 17-Jährige zudem den nächsten Rekord: Als jüngster Profi erzielte der BVB-Stürmer sein zehntes Bundesliga-Tor. Mit 17 Jahren und 350 Tagen löst Moukoko den vorherigen Rekordhalter Florian Wirtz (18 Jahre, 145 Tage) ab. „Kann man machen“, so der Rekord-Brecher.

In dieser Form wird auch Bundestrainer Hansi Flick kaum am Youngster vorbeikommen. Vor allem nach der Verletzung von Timo Werner steigen Moukokos Chancen auf eine WM-Teilnahme in Katar. „Ehrlich gesagt ist mir das egal. Ich schaue von Spiel zu Spiel“, sagte der Angreifer nach der Partie, gab aber auch zu: „Ich würde gerne dabei sein.“ Seine Leistung gegen Bochum, sie war auf jeden Fall ein starke Bewerbung.