Neuer patzt, Bayern verliert! Aston Villa sorgt für erste Pleite unter Kompany

Durch einen Fehler von Manuel Neuer hat der FC Bayern in der Champions League seine erste Niederlage unter Vincent Kompany kassiert. Im achten Pflichtspiel mit ihrem neuen und bislang so hochgelobten Trainer unterlagen die Münchner 0:1 (0:0) bei Aston Villa. Der Rekordmeister war vor allem in der zweiten Halbzeit dominant, konnte spielerisch aber nicht überzeugen und war vor dem Tor weitgehend ideenlos.

Jhon Duran (79.) nutzte bei einem Konter der Gastgeber den Stellungsfehler von Neuer, der sich zu weit vor seinem Tor aufhielt, der zuvor gefoulte und humpelnde Konrad Laimer kam beim Pass auf den Torschützen nicht hinterher. Zum ersten Mal mussten die Münchner für ihre Risikospiel unter Kompany teuer bezahlen.

FC Bayern München verliert erstmals seit 41 Spielen

„Wir haben nicht zu hundert Prozent unser Spiel umgesetzt, haben einen Tick zu viele Fehler gemacht“, sagte Joshua Kimmich kurz nach dem Schlusspfiff bei DAZN. „Nach vorne war nicht alles perfekt, aber wir hatte einige sehr gute Chancen, und die waren hundertprozentig.“

In einer intensiven Partie riss damit auch eine beeindruckende Serie des deutschen Rekordmeisters von 41 Vorrundenspielen ohne Niederlage in der Königsklasse. So oder so: Im kommenden Auswärtsduell beim FC Barcelona mit dem früheren Münchner Sextuple-Coach Hansi Flick am 23. Oktober muss eine Steigerung her – wie auch im nächsten Bundesliga-Gipfel am Sonntag in Frankfurt.

Im stimmungsvollen Villa Park wurden die Bayern schmerzlichst mit ihrer ersten großen Finalpleite konfrontiert: Auf der Tribüne, auf der auch die Münchner Fans standen, prangte der TV-Kommentar zum Siegtor für den Klub aus Birmingham im Landesmeister-Endspiel 1982.

Harry Kane bei Bayern dabei – Musiala nur auf der Bank

Damals betrieben die Bayern Chancenwucher, diesmal begannen sie zumindest selbstbewusst. Kompany wich keinen Deut ab von seiner dominanten Hochrisiko-Spielweise. Allerdings verzichtete er zunächst auf Jamal Musiala. Der Zauberfuß, sagte Kompany, habe sich „nicht top gefühlt“, der Ligakracher gegen Leverkusen (1:1) „viel Energie gekostet“. Stürmerstar Harry Kane war jedoch nach seiner Knöchelblessur dabei.

Der Heimkehrer hatte vor den Augen von Villa-Edelfan Prinz William gleich die erste Bayern-Chance, stand bei seinem Kopfball aber im Abseits (6.). Es blieb für längere Zeit die einzige Gelegenheit, ins Münchner Spiel schlichen sich Ungenauigkeiten ein. Die Bälle gingen zu schnell verloren, im Pressing zeigten sich Mängel. Und vorne war nur noch wenig zu sehen von all der Herrlichkeit des berauschenden Auftaktsieges gegen Dinamo Zagreb (9:2).

Pau Torres erzielt bereits Abseitstor für Aston Villa

Das wäre beinahe bestraft worden, doch auch beim Treffer von Pau Torres (22.) für Villa lag eine Abseitsstellung vor. Aber die Elf von Trainer Unai Emery, der die Bayern mit Villarreal 2022 aus der Königsklasse geworfen hatte, blieb dran. Die weit aufgerückte Bayern-Abwehr wackelte ein ums andere Mal. Auf der anderen Seite lenkte Weltmeister-Torwart Emiliano Martinez einen Distanzschuss von Michael Olise (39.) über die Latte.

Mit Wiederbeginn kam Musiala für den schwachen Kingsley Coman. Dadurch erarbeiteten sich die Bayern ein deutlicheres Übergewicht, zwingend vor dem Tor aber waren Kane und Co. kaum. Aleksandar Pavlovic schoss den Ball an den Ellbogen von Ezri Konsa (53.), bekam aber nicht den geforderten Handelfmeter. Olise (57.) zielte zu ungenau, Musiala (64.) blieb nach feinem Solo hängen.

Die Bayern bemühten sich um Ordnung, um konstruktiven Spielaufbau – vergeblich. Und so kam es, wie es irgendwann kommen musste: Ein Konter, ein Patzer von Neuer als letztem Mann. Der Rausch der ersten Wochen ist erst einmal verflogen. Kopieren