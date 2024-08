Neuer lobt Bayern-Kollegen in höchsten Tönen: „Ein toller Spieler”

Kapitän Manuel Neuer hat auf der Südkorea-Reise des FC Bayern München während der Saisonvorbereitung ein Plädoyer für Teamkollege Leon Goretzka gehalten, der beim Rekordmeister als Verkaufskandidat gehandelt wird. „Ich wünsche Leon nur das Beste und möchte natürlich, dass er bei uns auf dem Platz steht. Das ist das Entscheidende, weil er uns sehr oft geholfen hat und wirklich ein toller Spieler ist”, sagte Neuer in Seoul.

Er spüre bei dem 29-jährigen Mittelfeldmann, der von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht für die Europameisterschaft nominiert worden war, auch eine Extramotivation nach dem verpassten Heimturnier. „Man merkt schon, dass er unbedingt will, dass er sehr motiviert ist und auch von den Gedanken her sehr klar ist. Das sehe ich jeden Tag und merkt man ihm schon an”, sagte der 38 Jahre Nationaltorwart.

Hat keinen leichten Stand bei den Bayern: Leon Goretzka IMAGO / ANP Hat keinen leichten Stand bei den Bayern: Leon Goretzka

Goretzka trägt seit sechs Jahren das Bayern-Trikot und steht noch bis 2026 unter Vertrag. Er scheint auch unter dem neuen Trainer Vincent Kompany – wie schon im vergangenen Sommer unter Vorgänger Thomas Tuchel – wieder um seinen Platz im Team kämpfen zu wollen.

Eberl spricht von „extremer Konkurrenzsituation“

Sportvorstand Max Eberl hatte vor der kurzen Sommertour der Bayern nach Asien mit einem Testspiel gegen Tottenham Hotspur an diesem Samstag (13.00 Uhr MESZ) die „extreme Konkurrenzsituation” im Mittelfeld angesprochen, erst recht nach der zusätzlichen Verpflichtung von Wunschspieler João Palhinha für rund 50 Millionen Euro. „Da muss jeder Spieler entscheiden, was dann sein Schritt ist”, sagte Eberl, wissend um die Situation Goretzkas.

Neuer über Goretzka: „Hat eine gewisse Ausstrahlung“

Er sei „Spieler und Kapitän der Mannschaft” und „kein Kaderplaner”, bemerkte Neuer – gab dann aber zu bedenken: „Von der Arbeit und Weise, wie Leon auf dem Platz steht und Präsenz zeigt, ist es schon so, dass er eine gewisse Ausstrahlung hat, die bei den Gegnern etwas bewirkt. Und ich hoffe, dass es auch weiterhin so ist.”

Auch über den Niederländer Matthis de Ligt (24, Vertrag bis 2027), der in der Abwehr als heißer Wechselkandidat gilt, weil er eine hohe Ablösesumme einbringen könnte, äußerte sich Neuer wohlwollend: „Ich bin immer sehr happy gewesen mit ihm an der Seite. Er ist ein richtiger Verteidiger, der gerne Zweikämpfe führt, der sich reinhaut, auch in Luftduelle, der immer da ist. Ich komme sehr gut klar mit ihm auf dem Platz. Am Ende ist es aber so, dass der Verein die Entscheidungen trifft.” De Ligt könnte Gerüchten zufolge zu Manchester United wechseln. (dpa/bv)