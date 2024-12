Neuer fehlt dem FC Bayern angeschlagen – Wunderheilung bei Kane?

Bayern München muss im Bundesligaspiel gegen den 1. FC Heidenheim auf Kapitän Manuel Neuer verzichten. Der 38-Jährige fällt mit Rippenbeschwerden aus, teilte Trainer Vincent Kompany vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit. Der 38-Jährige hatte schon am Freitag im Abschlusstraining gefehlt.

Zudem ist beim Rekordmeister der angeschlagene Serge Gnabry kurzfristig nicht dabei. Auch Torjäger Harry Kane steht nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel noch nicht zur Verfügung, Kompany machte aber Hoffnung auf eine baldige Rückkehr. „Ich will die medizinische Abteilung nicht unter Druck setzen. Aber wie es jetzt läuft, kann es sein, dass er noch ein oder zwei Spiele in diesem Jahr mitmacht. Da muss aber alles passen“, so der Coach.

Peretz vertritt Neuer – Ulreich wieder im Training

Wann sich Neuer verletzt hat, blieb offen. Der Weltmeister von 2014 stand am Dienstag bei der Pokal-Niederlage gegen Bayer Leverkusen (0:1) im Mittelpunkt. Neuer hatte die erste Rote Karte seiner Karriere gesehen und war für zwei Pokalspiele gesperrt worden.

Vertreten wird Neuer wie schon nach seinem frühen Aus gegen Leverkusen von Daniel Peretz. Die eigentliche Nummer zwei Sven Ulreich hatte zuletzt wegen persönlicher Probleme länger gefehlt, er war am Freitag erstmals wieder im Training. (sid)