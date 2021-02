Neuer, Kimmich, Goretzka: Geheime Liste: Bayern-Stars bei Olympia dabei?

Im Sommer stehen gleich zwei große Fußball-Events an: Die Europameisterschaft auf der einen Seite steht natürlich im Fokus der Deutschen Nationalspieler. Doch auch bei den Olympischen Sommerspielen andererseits wird eine Auswahl aus Deutschland an den Start gehen. Doch welcher Starkicker tritt wo an?



Olympia mit Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Leon Goretzka? Das scheint zumindest nicht ganz ausgeschlossen.



Nach einem Bericht der „Sport Bild“ seien alle A-Nationalspieler kürzlich darüber informiert worden, dass sie auf der vorläufigen 70 Namen umfassenden Kader-Liste für das olympische Fußballturnier in Tokio stehen.



Fußball bei Olympia: Deutsche Stars dabei?

Ein Einsatz käme aber nur dann infrage, sollte die EM wenige Wochen zuvor tatsächlich der Corona-Pandemie zum Opfer fallen. Die Nationalspieler seien laut „Sport Bild“ von Bundestrainer Joachim Löw, dessen Co-Trainer Marcus Sorg und U21-Coach Stefan Kuntz telefonisch befragt worden, ob sie sich einen Start vorstellen können.



Kuntz darf für das Olympia-Turnier drei Spieler nominieren, die älter als 23 Jahre sind. Bei einem Ausfall der EM hätte der Betreuer der Olympia-Auswahl die Qual der Wahl. (sid/tm)