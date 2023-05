Neue Wechselgerüchte um Gündogan: Ex-Trainer will City-Star holen

Der FC Arsenal wird im Sommer vermutlich nach einem Ersatz für Mittelfeldspieler Granit Xhaka suchen müssen. Der Schweizer soll Mediengerüchten zufolge vor einem Wechsel zu Bundesligist Bayer Leverkusen stehen. Nun nennen „The Athletic“ und „Transfermarkt“ Ilkay Gündogan als möglichen Nachfolger bei den „Gunners“.

Manchester City will mit seinem 32 Jahre alten Kapitän offenbar verlängern, der Vertrag des deutschen läuft zum Saisonende aus. Besonders Arsenals Coach Mikel Arteta habe jedoch wohl Interesse an Citys Kapitän, der Trainer kennt Gündogan noch aus seiner Zeit in Manchester (Assistenztrainer 2016-2019).

Auch FC Barcelona zeigt Interesse an Gündogan

Arteta hat in seiner Zeit bei Arsenal bereits zwei ehemalige City Spieler nach London geholt (Gabriel Jesus und Oleksandr Zinchenko). Der Coach war mit Arsenal lange auf dem ersten Platz in der Premier League, ehe sie sich doch den „Citizens“ geschlagen geben mussten.

Das könnte Sie auch interessieren: Erstmals seit sieben Jahren: Liverpool verpasst wohl die Champions League

Neben Arsenal gilt auch der FC Barcelona als starker Interessent an dem deutschen Mittelfeldspieler. Eine Entscheidung dürfte wohl erst nach dem Champions League Finale gegen Inter Mailand fallen.